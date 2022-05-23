Beklenen özellik Instagram'a geliyor: Farklı uygulama kullanmaya gerek kalmayacak
Sosyal medya uygulaması Instagram, 'üçüncü taraf' uygulamaya gerek kalmadan gönderileri yeniden paylaşmayı sağlayan 'repost' butonunu test ediyor. Özellik hayata geçince; ekrana gelecek seçenekler arasında bulunan 'repost' ikonuna basıldığında, söz konusu fotoğraf / video kullanıcının kendi hesabında paylaşılacak.
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram’da, gönderileri yeniden paylaşma imkanı bulunmuyor. Kullanıcıların, bir fotoğrafı / videoyu kendi hesaplarında yayınlamak için, Instagram ile doğrudan alakası olmayan üçüncü taraf repost uygulamalarından faydalanmaları gerekiyor.
Ancak bunlar, hesaba erişim gerektirdiğinden güvenilirliği tartışmaya açık.
ShiftDelete'in aktardığı habere göre; sosyal medya platformu, bu eksikliği gidermek için harekete geçti. Haberi ilk olarak mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi duyurdu. Paluzzi, Instagram tarafından geliştirilen repost düğmesi hakkında önemli bilgiler paylaşarak özelliğin nasıl çalışacağını anlamamızı sağladı.
INSTAGRAM, REPOST ÖZELLİĞİNİ GETİRİYOR
Instagram kullanıcılarının yıllardır istediği fakat bir türlü sonuca ulaşamadığı ‘Repost’ butonu nihayet geliyor. Uygulama içerisindeki paylaşım menüsüne eklenen yeni buton ‘WhatsApp Status’, ‘Instagram Stories’, ‘SMS’ gibi diğer paylaşım seçeneklerinin hemen yanında yer alıyor.
Alessandro Paluzzi, repost butonunun ekran görüntüsünü yayınladı. Bir kullanıcı yeniden paylaşmak istediği gönderinin sağ üst köşesinde bulunan menü düğmesine tıkladığında özellik aktif oluyor. Ekrana gelen seçenekler arasında bulunan repost ikonuna bastığında, söz konusu fotoğraf / video kendi hesabında paylaşılıyor.
#Instagram keeps working on reposts ??— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 21, 2022
?? Reposts will be saved in a separated tab on your profile pic.twitter.com/7bduidntwE
Aktarılan bilgilere göre Instagram, repost butonuyla paylaşılan bütün gönderileri profilde ayrı bir sekmeye yerleştirecek. Ayrıca repost edilen gönderide, sahibinin hesabı da gözükecek.
Bu özelliği geçen aylarda TikTok da getirmişti. Aynı zamanda Facebook ve Twitter platformlarında da uzun süredir varlığını koruyor.
YAKINDA KULLANIMA AÇILACAK
Instagram, repost butonunu henüz genel kullanıma açmadı. Halihazırda geliştirme süreci devam ediyor ve çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor.
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