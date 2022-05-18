Sosyal medya fenomenlerine kötü haber: Instagram, hikaye sayısını kısıtlayacak

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:21

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, içerik üreticilerini üzecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform, art arda hikaye paylaşan kullanıcılarının izlenimlerini azaltacak 'hikaye kısıtlama' fonksiyonunu test etmeye başladı.

Yeni özellik, art arda hikaye paylaşımı yapan hesapların izlenimlerini azaltırken meraklı kullanıcılarını da yeni buton yüzünden bir miktar yoracak.

HİKAYE KISITLAMA ÖZELLİĞİ, YENİ BİR BUTON DA GETİRİYOR

ShiftDelete'in haberine göre; sosyal medya devi Instagram, üç adetten fazla hikaye paylaşan kullanıcılarının paylaşımlarını artık arka arkaya göstermeyecek. Platform, üç adet hikayeden sonra devamını izlemek isteyen kullanıcılar için 'Tümünü Göster' adlı bir seçenek sunacak.

Instagram, şu anda kullanıcılarının art arda 100 adet hikaye paylaşmasına izin veriyor. Yeni özelliğe rağmen bu sayı aynı kalsa da üç hikayeden sonrası için Tümünü Göster butonuna dokunmak gerekecek ya da otomatik olarak bir sonraki kişinin hikayelerine atlayacak.

Bu şekilde herhangi bir kullanıcının paylaştığı dördüncü hikayenin izlenme sayısı da düşük sayıda olacak.

ÇOK SAYIDA HİKAYE, KULLANICILARI RAHATSIZ EDİYOR

İçerik üreticilerini üzmesi beklenen Instagram'ın yeni 'hikaye kısıtlama' özelliği, bazı kullanıcılar tarafından da oldukça sevileceği tahmin ediliyor. Çünkü çok fazla arka arkaya hikaye paylaşımı yapan kullanıcılar, bazen takipçilerini rahatsız ediyor.

Karınca görünümü adlı hikaye paylaşımı görmek istemeyen kullanıcılar, hesapları sessize alabiliyor. Bir hesabı sessize almak için hikayesinin üzerine tıklayarak 'Sessize Al' butonuna tıklamak yeterli. Henüz test aşamasında olan Instagram 'hikaye kısıtlama' özelliğinin ne zaman geleceği ise belirsiz durumda.