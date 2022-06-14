Beklenen özellik WhatsApp'a geliyor: Büyük bir derdi çözecek

14 Haziran 2022 Salı, 11:44

Popüler haberleşme uygulaması WhatsApp, WhatsApp, geçen günlerde gruplardaki katılımcı limitini 512’ye çıkarmasıyla gündem olmuştu. Anlık mesajlaşma uygulaması, şimdi de gelen aramaları gözden kaçıranlara kolaylık sağlayacak bir özellik geliştiriyor.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; iOS 15 ile iPhone’lara Odak Modu adı verilen bir özellik gelmişti. Kullanıcılar uyurken, evde veya işte olma durumlarına bağlı olarak bildirim alıp almayacaklarını belirleyebiliyorlar.

Ocak ayında Odak Modu’nu desteklemeye başlayan WhatsApp, bunu bir adım öteye taşıyarak artık Rahatsız Etme API’sini de destekleyecek.

'RAHATSIZ ETME' AÇIKKEN GELEN ARAMALARI BİLDİRECEK

Sadece iOS 15 yüklü iPhone’ları ilgilendiren yeni güncellemeyle WhatsApp, Rahatsız Etme’nin açık olup olmadığını anlayacak. Bu özellik, telefona gelen aramaların, mesajların ve bildirimlerin sessize alınmasını sağlıyor.

Bundan böyle WhatsApp, Rahatsız Etme modunun kapattığı aramaları, “Silenced by Do Not Disturb – Rahatsız Etme tarafından sessize alındı” notuyla kullanıcıya bildirecek. Henüz geliştirme aşamasında olan özellik WhatsApp’ın beta sürümünü kullananların erişimine açıldı. Genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.

ESKİ SÜRÜMLERDE ÇALIŞMAYACAK

Öte yandan bu bilgilerin WhatsApp veya sizi arayan kişiyle paylaşılmadığını, yalnızca uygulamanın yerel veritabanına kaydedildiğini belirtmekte de fayda var. Ayrıca Rahatsız Etme API’si iOS 15’te geçerli olduğundan, daha düşük sürüme sahip olan iPhone’larda yeni özellik çalışmayacak.