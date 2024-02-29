Beklenen özellikler iPhone 16'da değil iPhone 17'lerde olacak

Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:50

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:50

Apple, iPhone serisinde 'pro' modelleri için normalde diğer modeller için de sunması beklenen özellikleri ayrı tutuyor. Yeni iddialara göre iPhone 16'da değil ama iPhone 17 için özellikle ekran tarafındaki ayrımın biraz daha kapanacağı aktarılıyor.

Apple'ın iPhone'larının pro modelleri için sunduğu 'her zaman açık ekran' özelliği ile ProMotion teknolojisinin ilerleyen dönemde iPhone 17 serisinin dört üyesinde de olması bekleniyor.

iPHONE MODELLERİNDE EKRAN TARAFINDA BENZER TEKNOLOJİLER KULLANILABİLİR

Her ne kadar bu yılın eylül ayında tanıtılacak iPhone 16'larda bu kararın uygulanması beklenmese de iPhone 17'lerde ekran tarafındaki ayrımın azalması bekleniyor. The Elec'te yer alan bilgilere göre Apple, dört iPhone 17 modelinin tamamına LTPO ekranları eklemek istiyor.

Samsung bir süredir Apple'ın pro modelleri için LTPO ekran sağlıyor. Daha uygun fiyatlı modeller içinse BOE gibi Çin merkezli şirketlerin tedarik sağlaması gündeme geliyor.

Ekranlar Apple'ın söz konusu standartları karşılamazsa gündeme tüm iPhone 17 modellerine LTPO tipi OLED ekleyecek. Buradaki argüman ise iPhone 15 serisinin iPhone 16'ya göre az değişiklik içerecek olması. Apple, giriş seviyesi modellerini 2025 yılında farklılaştırmak istiyor olabilir.