Hangi iPhone'lar iOS 18'i alacak? İşte tam liste

Apple'ın yolda olan iOS 18'ini bazı iPhone'lar alacak. Güncelleme iPhone kullanıcılarına büyük yenilikler sunacak özellikleri barındıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:31
Hangi iPhone'lar iOS 18'i alacak? İşte tam liste
Abone Ol google-news

Apple'ın iOS 17 güncellemesiyle yüzü gülmemiş olsa da iOS 18 ile yapay zeka destekli yenilikler getirmesi bekleniyor. iOS 18 ile çığır açıcı yenilikler bekleniyor olsa da bazı iPhone sahipleri bu özelliklere erişemeyecekler.

HANGİ iPHONE'LARA iOS 18 GÜNCELLEMESİ GELECEK?

Apple, herhangi bir iPhone modeli için tanıtıldıktan sonra 6 yıl boyunca destek veriyor. Bazı cihazlar daha uzun süre güncelleme desteği alsa da genel olarak 6 yıl yeni güncellemeler eski ve yeni olmak üzere pek çok iPhone için sunuluyor. Buna ek olarak iOS 18'in geleceği modeller sızdırıldı.

iOS 18'in geleceği iPhone modelleri şu şekilde:

  1. iPhone 15
  2. iPhone 15 Plus
  3. iPhone 15 Pro
  4. iPhone 15 Pro Max
  5. iPhone 14
  6. iPhone 14 Plus
  7. iPhone 14 Pro
  8. iPhone 14 Pro Max
  9. iPhone 13
  10. iPhone 13 mini
  11. iPhone 13 Pro
  12. iPhone 13 Pro Max
  13. iPhone 12
  14. iPhone 12 mini
  15. iPhone 12 Pro
  16. iPhone 12 Pro Max
  17. iPhone 11
  18. iPhone 11 Pro
  19. iPhone 11 Pro Max
  20. iPhone XS
  21. iPhone XS Max
  22. iPhone XR
  23. iPhone SE (İkinci ve Üçüncü Nesil)

Apple iOS 18 haberleri ios 18 haberleri iOS 18 nasıl olacak haberleri iOS 18 alacak iPhone'lar haberleri

İlgili Haberler

iOS 18, iPhone tarihindeki en önemli işletim sistemi olacak

iOS 18, iPhone tarihindeki en önemli işletim sistemi olacak
Apple, iOS 18 ve macOS 15 geliştirmeyi durdurdu; neden?

Apple, iOS 18 ve macOS 15 geliştirmeyi durdurdu; neden?
iOS 17'deki sorunları unutun; iOS 18 en iddialı sürüm olacak

iOS 17'deki sorunları unutun; iOS 18 en iddialı sürüm olacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bafra Ovası'nda üçüncü hasat başladı: 12 tondan fazla rekolte bekleniyor! Kilosu 10 lira...

Bafra Ovası'nda üçüncü hasat başladı: 12 tondan fazla rekolte bekleniyor! Kilosu 10 lira...
Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…

Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…
Alkollü sürücü kendini ihbar etti! Telefonda polise yol tarif etti...

Alkollü sürücü kendini ihbar etti! Telefonda polise yol tarif etti...
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
Servetlerine inanamayacaksınız... Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı!

Servetlerine inanamayacaksınız... Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı!
Resmi açıklama geldi: Galatasaray taraftarı için karar verildi!

Resmi açıklama geldi: Galatasaray taraftarı için karar verildi!
Antalyaspor'dan sert tepki: '16 kişiye karşı mücadele ettik'

Antalyaspor'dan sert tepki: '16 kişiye karşı mücadele ettik'
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu