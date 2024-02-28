Hangi iPhone'lar iOS 18'i alacak? İşte tam liste

Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:31

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:00

Apple'ın iOS 17 güncellemesiyle yüzü gülmemiş olsa da iOS 18 ile yapay zeka destekli yenilikler getirmesi bekleniyor. iOS 18 ile çığır açıcı yenilikler bekleniyor olsa da bazı iPhone sahipleri bu özelliklere erişemeyecekler.

HANGİ iPHONE'LARA iOS 18 GÜNCELLEMESİ GELECEK?

Apple, herhangi bir iPhone modeli için tanıtıldıktan sonra 6 yıl boyunca destek veriyor. Bazı cihazlar daha uzun süre güncelleme desteği alsa da genel olarak 6 yıl yeni güncellemeler eski ve yeni olmak üzere pek çok iPhone için sunuluyor. Buna ek olarak iOS 18'in geleceği modeller sızdırıldı.

iOS 18'in geleceği iPhone modelleri şu şekilde: