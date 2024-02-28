Hangi iPhone'lar iOS 18'i alacak? İşte tam liste
Apple'ın yolda olan iOS 18'ini bazı iPhone'lar alacak. Güncelleme iPhone kullanıcılarına büyük yenilikler sunacak özellikleri barındıracak.
Apple'ın iOS 17 güncellemesiyle yüzü gülmemiş olsa da iOS 18 ile yapay zeka destekli yenilikler getirmesi bekleniyor. iOS 18 ile çığır açıcı yenilikler bekleniyor olsa da bazı iPhone sahipleri bu özelliklere erişemeyecekler.
HANGİ iPHONE'LARA iOS 18 GÜNCELLEMESİ GELECEK?
Apple, herhangi bir iPhone modeli için tanıtıldıktan sonra 6 yıl boyunca destek veriyor. Bazı cihazlar daha uzun süre güncelleme desteği alsa da genel olarak 6 yıl yeni güncellemeler eski ve yeni olmak üzere pek çok iPhone için sunuluyor. Buna ek olarak iOS 18'in geleceği modeller sızdırıldı.
iOS 18'in geleceği iPhone modelleri şu şekilde:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (İkinci ve Üçüncü Nesil)
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