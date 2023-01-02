Belçika'da 'sürdürülebilir yakıtla' ilk hava yolu uçuşu gerçekleştirildi

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:05

Getty Images Biyoyakıt üretimi

Belçika’da, “biyokerosen” olarak bilinen sürdürülebilir uçak yakıtı (SAF) ile ilk yolcu uçuşu gerçekleştirildi.

Brüksel Hava Yolları’nın İspanya’nın Malaga kentine giden uçağın deposunun yüzde 38’i, atık yemeklik yağlardan elde edilen, sürdürülebilir yakıt ile dolduruldu.

Uzmanlara göre bu, çevre için umut verici bir adım. SAF kullanımının yaygınlaşması ile uçuş nedeniyle ortaya çıkan karbondioksit salımının yüzde 70 oranında azalması bekleniyor.

Brüksel - Malaga seferini yapan uçağın yakıtının yüzde 62’si de kerosenden oluşuyordu.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre, SAF, geleneksel jet yakıtından daha az sera gazı yayan önemli bir seçenek.

Air France, Fransa'dan kalkan tüm uçuşların gaz yağına yüzde 1 SAF karıştırıyor. Dünyada yaklaşık 40 ülke SAF kullanmaya başladı. Ancak Belçika’da ilk kez, sürdürülebilir yakıtla bir uçuş gerçekleştirildi.

Brüksel Havalimanı'ndan kalkan uçaklar artık, NATO Yeraltı Orta Avrupa Boru Hattı Sistemi (CEPS) aracılığıyla SAF ikmali yapabilecek.

Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerini birbirine bağlayan bu boru hattı, NATO hava filosuna hızlı bir şekilde yakıt ikmali yapılmasını amaçlıyor.

Boru hattı, sivil hava araçları için de hizmet veriyor. Yakıt, atık yemek yağları ile hayvansal yağ atıklarından elde ediliyor.

Brüksel Havaalanı sözcüsü Ihsane Chioua Lekhli, VRT’ye, daha fazla kızartma yağı toplamak için bir bilinçlendirme kampanyası yürüttüklerini söyledi. Uzmanlar, SAF’ı gelecek açısından ç umut verici olarak değerlendiriyor.

Alternatif yakıt, karışımda ne kadar SAF bulunduğuna bağlı olarak, bir uçuşun iklim konusundaki olumsuz etkisini şimdiden yüzde 70'e kadar azaltabiliyor.

Gelecekte bu oranın yüzde 80'e kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Avrupa Hava Trafik Kontrol Kurumu (Eurocontrol) , Avrupa uçuşlarının sayısının 2050 yılına kadar yüzde 44 ila 76 oranında artacağını tahmin ediyor.

Bu yüzden havayolları artık SAF'a yöneliyor. Alternatif yakıtın, 2050 yılına kadar iklim hedeflerinin büyük bir kısmına ulaşılmasına yardımcı olması bekleniyor. Brüksel Havalimanı CEO'su Arnaud Feist’e göre, sürdürülebilir jet yakıtı, hava yolculuğu emisyonlarını azaltmak için şu anda mevcut olan en etkili araç.

Belçikalı CEO, bu nedenle iklim hedeflerine ulaşmak için, önümüzdeki yıllarda fosil yakıtlara alternatiflerin kullanımının büyük ölçüde artırılması gerektiğini vurguladı.