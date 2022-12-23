Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'e Belçika kancası

Belçika Ligi ekibi Anderlecht'in Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens'i transfer etmek istediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 16:16
Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'e Belçika kancası
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Galatasaray forması giyen Dries Mertens için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Anderlecht'in 34 yaşındaki futbolcuyu takıma geri getirmek istediği belirtildi.

ANDERLECHT ALTYAPISINDA FORMA GİYMİŞTİ

Haberde, Belçikalı futbolcunun Galatasaray'da oynadığı sezonun ardından bu ihtimalin gerçeğe dönüşebileceği aktarıldı.

Kariyerinde PSV, Napoli gibi takımlarda forma giyen Dries Mertens, altyapı eğitimini ise Anderlecht'te almıştı.

NAPOLI'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mertens'in, sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Galatasaray'da 12 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.


Dries Mertens Anderlecht galatasaray

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