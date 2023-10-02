BeReal için beklenmeyen düşüş; kitleler halinde gidiyorlar

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:24

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:24

BeReal, Instagram'ın doğal olmayan 'paylaşımlarına' karşılık olarak anlık paylaşım yapmaya dayanan ve bildirim gönderildiği andan itibaren 1 dakika içinde paylaşım yapmayı sağlayan bir mobil uygulama. Bu sürede paylaşım yapan kişiler o an ne yapıyorlarsa hem ön kameradan hem de arka kameradan paylaşmış oluyor. Ancak bu bildirim atılan süre boyunca paylaşım yapılmazsa, 'geç paylaşım yaptı' ibaresi fotoğrafa ekleniyor.

3 MİLYON MU 25 MİLYON MU?

Bu tarz yapısı sebebiyle anti-Instagram olarak anılan ve 2020 yılında kullanıma açılan uygulama, geçen yılın kasım ayında zirveye ulaşmıştı. Ancak o günlerden bu yana kullanıcılarını kaybeden BeReal, yüzde 18 oranında daha az kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Similarweb tarafından hazırlanan bir raporda BeReal'ın 2022 yılında aktif kullanıcı sayısını önemli oranda artırmış olduğu yazıyor. Mobil tarafta 3.7 milyona ulaşan uygulama aylar içinde 3 milyona kadar düştü.

BeReal'a göreyse bu veriler hatalı. Gizmodo'ya platformun sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre 'tahminlerden öteye gitmeyen' bu verilere ek olarak açıklamada BeReal'ın dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcıya seslendiği aktarıldı.