Meta'nın yeni sohbet robotunun özellikleri nedir? Facebook ve Instagram'a sohbet robotu ne zaman gelecek ve hangi ünlüler olacak?

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:33

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:41

Meta şirketi, Messenger uygulamasında kullanılabilecek ve "kişisel özellikleri olan" yapay zekalı yeni sohbet robotunu tanıttı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin California'daki genel merkezinde yaptığı toplantıda yeni ürünlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Zuckerberg 2023'ü "yapay zeka için harika bir yıl" olarak nitelendirerek yapay zekalı sohbet robotlarının halen belirli "kısıtlamalar" ile çalıştığını belirtti.

Açıklamanın ardından Meta, "Messenger" uygulamasında kullanılması planlanan, "Meta AI" adını verdiği yapay zekalı sohbet robotunu tanıttı.

Söz konusu robotun "kişisel" özellikleri olacağı ve kullanıcıların robottan "tartışmanın bitirilmesi" gibi yazışma yardımları isteyebileceği kaydedildi.

META'NIN SOHBET ROBOTUNUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Bu sanal asistan Meta'nın geliştirdiği Llama 2'den besleniyor ve Microsoft Bing ile yapılan ortaklık sonucunda gerçek bilgiler Bing üzerinden alınıyor. Bir diğer yandan /imagine komutu verilebilen asistana görsel ürettirmek de mümkün hale geliyor. Meta'nın yapay zekasında toplamda 28 farklı kişilik sunulacak.

META'NIN YENİ SOHBET ROBOTUNDA HANGİ ÜNLÜLER OLACAK?

Öte yandan birçok ünlü isim, Meta AI'nin kullanabilmesi için kendi kişisel özelliklerini şirkete kiralamayı kabul etti.

Zuckerberg, Snoop Dogg ve Kendall Jenner gibi isimlerin kişisel özellikleri sadece soruların yanıtlanması için değil, eğlence amaçlı da kullanılacağını kaydetti.

Söz konusu yapay zeka, ilk etapta sadece ABD'deki kullanıcılar için aktif olacak.