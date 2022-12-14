Instagram, Snapchat ardından BeReal özelliğini kopyaladı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 07:10

Instagram aylar önce BeReal'ın anlık paylaşım yapma özelliğini test etmeye başlamıştı. Bu süreci yeni sonlandıran Instagram, özelliği direkt bünyesine ekledi. Kısa bir süre önce çapraz Reels paylaşmaya olanak tanıyan Instagram, şimdi de Candid Stories adını verdiği özelliğini bazı kullanıcıların kullanımına açtı.

INSTAGRAM YENİ ÖZELLİĞİNİ BEREAL'DAN KOPYALADI

Instagram'ın Candid Stories özelliği tıpkı BeReal gibi 2 dakikalık sürede günde bir kereliğine özçekim paylaşmaya odaklanıyor. Kullanıcı eğer paylaşım yapmadıysa arkadaşlarının paylaşımlarını da göremeyecek. Bildiğiniz üzere BeReal da bu sistem üzerine kurulu bir anlaşı benimsiyor.

Yine Candid tarafında paylaşılan özçekimler BeReal'daki gibi aynı anda hem arka hem de ön kameranın kullanımı şeklinde olacak.