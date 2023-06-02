BeReal için mesajlaşmayı odağa alan yeni özellik yolda

Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:34

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:34

Anlık olarak fotoğraf karelerinin yakalanması ve paylaşılmasına olanak sağlayan BeReal, kullanıcı sayısını her geçen gün artırırken yeni bir özelliğin kullanıma açılacağını duyurdu. Uygulama şu anda aktif olarak mesajlaşma özelliği bulunmuyor. Sadece yapılan paylaşımların altına yorum özelliği olan uygulamada artık anlık mesajlaşma da yer alacak.

KULLANICILARIN EN ÇOK TALEP ETTİĞİ ÖZELLİKMİŞ

Kişilere bildirim atan ve 2 dakika içinde anlık durumunu fotoğraf olarak arkadaşlarıyla ya da herkesle paylaşmasına olanak sağlayan BeReal, anlık mesajlaşma özelliğini test etmeye başladı. Söylendiği kadarıyla İrlanda'da başlayan bu süreç, ilerleyen dönemde daha fazla ülkeye yayılacak.

TechCrunch'ın haberine göre uygulamada kullanıcıların en çok talep ettiği özellik mesajlaşmaydı. Geliştiriciler de bu noktada kullanıcıların isteklerine karşılık olarak uygulamanın kendi içindeki işleyişe uygun düşecek şekilde anlık mesajlaşmayı getiriyor.