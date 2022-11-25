Berkol Bilimkurgu Günleri aralıkta başlıyor

25 Kasım 2022 Cuma, 22:46

Türkiye’nin ilk ve tek bilimkurgu kütüphanesi olan Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi onuncu yılını, bu yıl ilkini düzenlediği Berkol Bilimkurgu Günleri ile kutluyor. 2-3-4 Aralık tarihlerinde Kadıköy Sineması ve kütüphane binasının ev sahipliği yapacağı etkinlikte, çok sayıda film gösteriminin yanı sıra paneller, söyleşiler ve bir atölye de gerçekleştirilecek.

Üç gün boyunca Türkiye’nin bilimkurgu alanındaki kültür üreticilerini, bilimkurgu severleri ve tüm ilgilileri bir araya getirecek olan Berkol Bilimkurgu Günleri’nin önümüzdeki yıllarda gelenekselleşerek sürmesi hedefleniyor.

2012 YILINDI KURULAN KÜTÜPHANE TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ

Kurulduğu 2012 yılından bu yana Türkiye’nin ilk ve tek bilimkurgu kütüphanesi olarak faaliyetlerini sürdüren Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi, onuncu yılında Berkol Bilimkurgu Günleri’ni düzenliyor. Etkinlik kapsamında 2-3-4 Aralık tarihlerinde Kadıköy Sineması ve kütüphane binasında film gösterimleri, paneller, söyleşiler ve bir atölye gerçekleştirilecek.

Berkol Bilimkurgu Günleri ile İstanbul’da yeni bir kültür sanat geleneği yaratmayı hedeflediklerini belirten kütüphane kurucularından Nazlı Bülay Doğan şunları söyledi:

“2007 yılında aramızdan ayrılan genç bilim insanı Özgen Berkol Doğan’ın anısını yaşatmak üzere, 2012 yılında kurulan kütüphanemiz, on yıl içinde önemli bir bilgi birikimine ulaşırken, düzenlediği etkinlikler ve kurduğu ağlarla bilimkurgunun Türkiye’deki bilinirliğine, niteliğine önemli katkılarda bulundu. Onuncu yılımızda, Berkol Bilimkurgu Günleri ile çalışmalarımızı, birikimimizi daha geniş kitlelerle paylaşmayı, İstanbul’da yeni bir kültür sanat geleneği yaratmayı amaçlıyoruz.”

HER GÜN FARKLI BİR PROGRAM VAR

Berkol Bilimkurgu Günleri 2 Aralık Cuma günü, Özgen Berkol Bilimkurgu Kütüphanesi’nin ev sahipliği yapacağı “Türkiye’de Bilimkurgunun Son On Yılı” konulu panelle başlayacak.

3 Aralık Cumartesi etkinlikleri arasında “Yeni Başlayanlar İçin Çizgi Roman Atölyesi” ile “Oslo Üniversitesi CoFutures Kısa Bilimkurgu Seçkisi,” “Bilimkurgu Anime Seçkisi” film gösterimleri dikkat çekiyor. Aynı gün Memo Tembelçizer ve Devrim Kunter’in konuşmacı olarak katılacakları “Bilimkurguda Çizgi Romanlar ve B Filmler” konulu bir de panel düzenlenecek.

4 Aralık Pazar günü programında “Yerli Kısa Bilimkurgu Seçkisi”, yönetmen Gökalp Gönen’in katılımıyla “Avarya, Golden Shot ve Lal,” sonrasında yine yönetmen katılımlarıyla “Gölgeler İçinde” ve “Bir Zamanlar Gelecek 2121” film gösterimleri yer alıyor. Yönetmenler Erdem Tepegöz ve Serpil Altın’ın katılımıyla düzenlenecek “Türkiye’de Distopya Filmleri” konulu panel Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nde.

Berkol Bilimkurgu Günleri, Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nin ev sahipliği yapacağı “Dilbilimkurgu: Bilimkurguyu Dil Üzerine İnşa Etmek” ve “Bilimkurgunun Gelecek Tahayülleri” konulu söyleşilerle sona erecek. Söyleşilerin konuşmacıları, 2 Aralık’ta Netflix dizi uyarlaması gösterime girecek olan Sıcak Kafa romanının yazarı Afşin Kum ve sinema yazarı Kutlukhan Kutlu olacak.