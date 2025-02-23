Beyinde bulunan, ruhları öbür dünyaya taşıyan bir nörokimyasal keşfedildi

Yayınlanma: 23.02.2025 - 20:42

Güncelleme: 23.02.2025 - 20:42

Bilim insanları, yakın zamanda psikedelik bir nörokimyasalın insan ruhunu "öbür dünyaya" taşıyor olabileceğini tespit ettiler.

DMT (N,N-Dimetiltriptamin) adı verilen bu doğal molekül, bitkilerde, hayvanlarda ve hatta insan beyninde bulunuyor. Londra'daki Imperial College araştırmacıları, DMT'nin kişinin ölüme yakın olduğu durumlarda yaşanan canlı halüsinasyonlardan sorumlu olabileceğine dair işaretler buldular.

Chip'te yer alan bilgilere göre ölümden dönen, komadan çıkan ve kalbi tekrar çalıştırılan birçok kişi, ölmüş bir yakınıyla karşılaşma, cenneti görme veya Tanrı'nın sesini duyma gibi açıklanamayan vizyonlar yaşadıklarını bildiriyor. Londra'daki Greenwich Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan David Luke, ölüm anında insan beyninde DMT'nin daha fazla salgılandığına dair bazı kanıtlar olduğunu belirtiyor.

Luke, bu durumun hayvanlar üzerinde gözlemlendiğini ve uzmanların bu verilerden yola çıkarak insanların da benzer deneyimler yaşayabileceğini düşünüyor. Örneğin, sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar, beyinlerinin bu psikoaktif nörokimyasal maddeyi üretebildiğini ve ölümden hemen önce büyük miktarda salgılandığını gösteriyor.

Bu nedenle, insanların ölümden önceki anlarda deneyimlediği halüsinasyonların gerçekten DMT ile bağlantılı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.