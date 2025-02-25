Beynin ne kadar hızlı yaşlandığını ölçebilen yapay zeka modeli

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:52

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:52

Yapay zeka modelleri geliştikçe kullanım alanları da yaygınlaşıyordu. Bilim de bunlardan biriydi. Şimdi ise ABD'den Güney Kaliforniya Üniversitesinden araştırmacılar, beynimizin ne kadar hızlı yaşlandığını tespit edebilen bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Türünün ilk örneği olarak nitelendirilen bu model, insanların beyninin yaşlanma hızını ölçmesiyle bunama gibi sorunları önlemede ve tedavi etmede kullanılabilir. Çalışma, 24 Şubat günü Proceedings of the National Academy dergisinde yayınlandı.

Webtekno'nun aktardığına göre MRI taramalarını kullanarak geleneksel yöntemlerden çok daha doğru ölçümler yapıyor. Araç, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları kullanarak verileri analiz ediyor. Bu şekilde de beyindeki değişikliklerin hızını izleyebiliyor, bir insanın beyninin yaşlanma hızını tespit edebiliyor.

Araştırmacılara göre beynin hızlanma yaşı, bilişsel bozulma riskiyle orantılı. O yüzden bu tarz bir modelin önemi büyük. Yazarlardan Doçent Andrei Irima, bununla ilgili “Bu, hem araştırma laboratuvarında hem de kliniklerde beyin sağlığını izleme şeklimizi baştan aşağı değiştirebilecek bir yöntem. Birinin beyninin ne kadar hızlı yaşlandığını bilme çok yararlı olabilir.” ifadelerini kullandı.

İnsanın biyolojik yaşı ile kronolojik yaşı birbirinden farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle de beynin hızlı yaşlanması, normal yaşınıza rağmen daha erken hastalıkların çıkmasına neden olabiliyor. Araştırmacılara göre yeni modelin de amacı bunun önüne geçebilmek.

Model, bilişsel olarak normal yetişkinlerden toplana 3000’den fazla MRI taraması üzerinde eğitilmiş. Geleneksel ölçüm yöntemlerinin aksine “uzunlamasına” olarak nitelendirilen bir yöntem kullanıyor ve aynı bireyden alınan başlangıç ve takip MRI taramalarını analiz edip karşılaştırıyor. Böylece yaşlanma hızını daha doğru bir şekilde tahmin edebiliyor. 104 sağlıklı, 140 Alzheimer hastasında yapılan testlerde de doğru sonuçlar verebildiği görülmüş.