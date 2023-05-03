Bilgisayar ekipmanları üreten Razer'dan 'güneş gözlüğü'

Bilgisayar ekipmanlarıyla bilinen ve özellikle klavye ve mouse'larıyla adından söz ettiren Razer, şimdi de güneş gözlüğü ile karşımıza çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:21
Bilgisayar ekipmanları üreten Razer'dan 'güneş gözlüğü'
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Razer oyuncu ekipmanlarında büyük çoğunlukla RGB aydınlatma kullanmayı tercih ediyor. Daha önce de Razer Zephyr RGB yüz maskesini duyurmuş ve farklı bir ürün ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Şimdi ise bir İtalyan markası olan Retrosuperfuture ile kurduğu iş birliğinin ürünü olarak 'daha sıradan ve RGB aydınlatma olmadan' bir ürün tanıttı. 

GÖZLÜKTE RGB IŞIKLANDIRMA YOK!

Güneş gözlüğüne iki markanın birleşimi olan 'Razersuperfuture' adı verildi.

Tasarımı köşeli ve daha büyük bir yapıda olsa da 80'ler modasını takip edenlerin hoşuna gidebilir.

Gözlükte fotokromik camlar(güneş ışığına maruz kaldığında koyu renge bürünüyor) kullanıldı ve özellikle oyuncular için mavi ışık koruması eklendi.

5 Mayıs'ta piyasaya çıkması beklenen gözlük akıllı veya teknolojik herhangi bir özelliğe sahip değil. Aktarıldığı kadarıyla bu güneş gözlüklerine sahip olmak için 405 doları gözden çıkartmak gerekiyor. 

 


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