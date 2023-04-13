Türk markası ARMA Computer dünya ikincisi: ‘En hızlı bilgisayarları üretiyoruz…’

Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:17

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:57

Nilay Kamu/Cumhuriyet Gazetesi

Türkiye’de bilgisayar kullanımı oldukça yüksek. Teknolojiye erişim kısıtlı ve büyük oranda ekonomik engellere takılsa bile pek çok evde en azından bir bilgisayar bulunuyor. 2018 yılını da kapsayan geçmişe dönük bir istatistik yayınlayan TÜİK’e göre her yıl hem internet kullanımı hem de bilgisayar kullanımı artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması üzerine 2005 yılından 2019 yılına kadar bilgisayar ve internet kullanım oranlarına bakıldığında 2005’te toplam yüzde 22.9 iken, pandemiden önce yani 2018 yılında yüzde 59.6’ya kadar yükselmiş.

MİLYONLARCA BİLGİSAYAR KULLANICISI

2019 yılında yine TÜİK tarafından yayınlanan bir başka veride ise Türkiye’de hanelerin yüzde 70’inde bilgisayar, yüzde 99’unda cep telefonu, yüzde 84’ünün de internet erişimi olduğu görülüyor.

Araştırmada, hanelerde masaüstü bilgisayara sahip olma oranının 2004 yılında yüzde 10 gibi düşük bir oranı karşılarken 2011 yılında yüzde 34,3’e yükseldiği, daha sonraki yıllarda ise düşüş eğilimi gösterdiği ve 2018 yılında yüzde 19,2 olduğu belirtildi.

We Are Social tarafından açıklanan djital dünya raporuna göre ise Türkiye’de internete bağlı olan cihazların yüzde 59,72'si akıllı telefon, yüzde 37,98'i bilgisayar ve yüzde 2,27'si tablet.

Bu bağlamda Türkiye’de önemli sayıda bilgisayar kullanıcısı var.

2021 yılına ait bir başka veride ise Türkiye’de "22 milyon PC oyuncusu"nun olduğu aktarılıyor.

Türkiye bilgisayar pazarında bazı yerli markalar öne çıkıyor olsa da özellikle “oyun bilgisayarları” alanında 1997 yılında kurulan ve 3D Mark Hall of Fame'de saygın bir yer edinen Türk markası ARMA Computer’dan mutlaka söz etmek gerekiyor.

LİSTEDEKİ İLK TÜRK MARKASI

Cumhuriyet Gazetesi için Nilay Kamu’nun sorularını yanıtlayan ARMA Computer şirketinin kurucusu Cem Çuhadar, yeni aldıkları ödülden bahsederken “oyuncu bilgisayarları” tarafında iddialarını yükselttiklerini vurguladı. Şirketin ödüllü çalışmasında, 24 yılı aşkın bir süredir sektörde yürütülen faaliyetlerin meyvelerinin topladığına inanılıyor.

İlk etapta oyun bilgisayarlarına uzak kalan, ancak iş istasyonlarında adını duyuran şirket yeni bir başarıya imza attı. Birkaç yıldır oyun bilgisayarları için çalışmalarını sürdüren şirket, ilk kez bir Türk bilgisayar markası olarak 3D Mark Hall of Fame'de yerini almayı başardı.

ARMA Computer, yeni ZEUS AMD Ryzen 9 7950X3D işlemcili ve NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartlı modeliyle 3D Mark Speed Way Hall of Fame’e 35’inci sıradan girdi

Aynı işlemci kategorisinde de dünya ikincisi olmayı başardı

ZEUS AMD 7950X3D + NVIDIA RTX 4090 3DMark’ta ise 11 bin 403 puanı aldı

Octanebench tarafında ise bin 562 puan aldı

Aynı bilgisayarla oyun testleri de yapan ekip Cyberpunk 2077’yi 4K çalıştırdı. DLSS kalite modunda oyunda en düşük FPS 31.63 olurken en yüksek de 173.24 oldu.

4K ayarında test edilen Red Dead Redemption ise benzer bir sonuç verdi. Oyun için yapılan testte ise minimum FPS 22.4 olurken, maximum 185.16 oldu.

FAN SİSTEMLERİNDE OLDUKÇA İDDİALI

Fan tarafında ise yapılan testler sonucunda fan devri en yüksek 1809’a gelirken ortalama 700’lerde yer alıyor. Santigrat derece olarak baktığımızda ise 84.5 bizleri karşılıyorken genel ortalama 30 derecenin biraz üstünde oluyor.

Şirket özellikle, müzik ve film stüdyolarına ek olarak video animasyon şirketleriyle yıllardır çalışıyor.

1997 yılında İstanbul Kadıköy’de mühendislik ve Ar-Ge odaklı yüksek performanslı bilgisayar üretmek amacıyla hikayesi başlayan ARMA Computer, 2023 yılına gelindiğinde ilk kez bir Türk bilgisayar markası olarak 3D Mark Hall of Fame'de yerini almayı başardı.

"HAVALANDIRMA SİSTEMİ YÜKSEK PERFORMANSIN ANAHTARI"

Peki nedir bu 3D Mark Hall Fame ve burada yer almak niçin önemli?

*3DMark temelde bir bilgisayarın 3 boyutlu grafik oluşturma CPU iş yükünü işleme yeteneklerinin performansını belirlemek için oluşturulan bilgisayar kıyaslama aracıdır.

Çuhadar bu soruyu şöyle yanıtladı:

“Yaklaşık 20 yıldır kendi özgün tasarımlarımızla PC’ler üretiyoruz. Gerçekten efsane işler yaptık. Hepsi birbirinden değerli, çok özel cihazlar ürettik. Gerçeği söylemek gerekirse; Dünya 35’inci olduğumuz test için sadece 2 saat kadar bir çalışma yaptık. Rakiplerin hemen hemen hepsi nitrojen, hidrojen, LN2 vs tarzı olağanüstü çalışmalar yapıyorlar ve listeye girmek ya da yukarılara çıkabilmek için aylarca uğraşıyorlar. Bizim cihazlar zaten doğal olarak, Octane Render, Blender GPU, VRAY GPU testlerinde dünyanın en iyi skorlarını hep alıyorlar. AYAZ ismini verdiğimiz havalandırma sistemi bizim yüksek performans almamızda en büyük rolü oynuyor...”

Öte yandan, e-spor konusunda bir çok önemli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan ve dünya çapında e-sporcular çıkartan Türkiye'de, dünyanın en yaygın sentetik grafik benchmarklarından olan ve pek çok oyuncuya satın alma kararlarında yön gösteren 3D Mark'a ait Hall of Fame listesine bir Türk bilgisayar üreticisinin girmesi ülkemiz açısından oldukça büyük bir başarı olduğunu belirten Çuhadar, sözlerine şöyle devam etti:

"Üstelik listede yer alan egzotik soğutma ile suni olarak performanslarını anlık olarak yükseltmiş olan pek çok rakibin aksine halihazırda her oyuncunun satın alarak sahip olabileceği bir modelle yerli bir üreticinin Türk bayrağını listenin üst sıralarına taşımış olması bir başka önemli boyut. Bugüne kadar ilk defa o listede bir bilgisayar markası gördüm. Bu da işin bir başka boyutu..."

Çuhadar'a göre, bu başarı şirketin ilk başarısı değil. Türk basınında çok yer almasa da ARMA Computer kurulduğu yıllardan bu yana farklı ödüller almış. Çuhadır’ın paylaştığı verilere göre bunlardan bazıları şu şekilde;

2000 – Türkiye’de ilk çift işlemcili AMD Athtlon PC üretimi

üretimi 2004 – Türkiye’de ilk sekiz işlemcili AMD Opteron PC üretimi

üretimi 2005 – Türkiye’de ilk 2GB RAM kapasiteli ve ilk 64bit işlemcili Notebook üretimi

üretimi 2006 – Türkiye’de ilk tablet üretimi

üretimi 2007 – Türkiye’de ilk yerli bilgisayar tasarımı ve üretimi

2013 – Dünyanın en küçük NVIDIA GTX780 tabanlı OEM mini bilgisayar üretimi

üretimi 2014 – Dünyanın en küçük NVIDIA GTX780 tabanlı OEM mini bilgisayar üretimi

üretimi 2020 – Dünyanın en küçük çift NVIDIA RTX3090 tabanlı OEM mini iş istasyonu üretimi

üretimi 2021 – Dünyanın en küçük üçlü NVIDIA RTX3090 tabanlı OEM mini iş istasyonu üretimi

üretimi 2022 – Dünyanın en güçlü NVIDIA RTX4090 OEM mini bilgisayar üretimi

Şu anda Türkiye’de yerli bilgisayar denildiğinde Casper akla geliyor. Bu ise şaşırtıcı değil zira, 2022 yılının ilk aylarında yer alan haberlere göre Casper’ın Türkiye’deki bilgisayar üretiminin yüzde 80’i karşıladığı aktarılıyor. Bu da piyasadaki diğer oyuncuların göz ardı edilmesine neden oluyor. Çuhadar bu duruma şu sözlerle açıklık getirdi:

"Kendimizi yaygın olarak genele tanıtmak yerine belirli pazarlara odaklanarak satışlar yaptık. Kurumsal ağırlıklı çalıştık. Bireysel kullanıcılara çok fazla odaklanamadık. Bir yandan da kendimizi iyi tanıtamadık, anlatamadık..."

"DÜNYA REKORLARI KIRIYORUZ..."

ARMA Computer, adını iş istasyonları ile duyurdu desek yanlış olmaz ancak oyuncu bilgisayarları tarafında da güçlü bir kası var. Çuhadır bu serüveni ise şu cümlelerle aktardı:

“Arma Computer kurulduğu ilk günden bu yana oyun bilgisayarları, iş istasyonları, ofis bilgisayarları ve dosya sunucuları üretmiştir ve üretmeye devam etmektedir. Oyun bilgisayarları kategorisi; Katma değer olarak verimli bir alan olmadığı için ARMA Computer oyun bilgisayarları bölümüne bugüne kadar fazla fokus olamamıştır. NVIDIA Türkiye ekibi 2010’lu yıllarda oyun bilgisayarlarına ağırlık vermemiz için çok baskı yapmıştı. Bazı girişimlerde bulunmuş olmamıza rağmen tüketici refleksi bizim gibi firmaların etki almasını çok zorlaştırıyor.

Oyun bilgisayarlarına harcanan enerjinin getirisinin her zaman düşük olduğunu; oyun bilgisayarı tüketicilerinin fiyat etkisi altında kaldığını ve sonuçtan çok etiket peşinde koştuğunu savunan Çuhadar, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyelim ki daha hızlı çalışan bir cihazınız olsun. İş istasyonu olarak bunu pazarlamanız çok daha kolay. Çünkü o taraftaki tüketici sonuç peşinde. Sonucu gösterirsiniz test ederler ve alırlar. Fakat oyuncu grubu daha çok işlevsiz şeyler peşinde, etiket peşinde vb. Rakamlardan çok etkileniyorlar. Işıktan vs. çok etkileniyorlar. Oysa biz, bugün bile dünya rekorları kırıyoruz, dünyanın en yüksek hızlı bilgisayarlarını üretiyoruz. Yapılan yorumları okuyunca şaşırıyorum. Oyuncu tarafı gerçekten çok tuhaf...”

Son olarak, "bir bilgisayar nasıl olmalı; bilgisayar satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?" sorumuza yanıt veren Çuhadar sözlerini şöyle noktaladı:

"En iyi bilgisayar güvenilir, kararlı ve yüksek performansı sunabilendir. Öte yandan sessiz çalışması gerekir ve tüm bu şartları da ödün vermeden sürdürmelidir..."