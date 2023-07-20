Kopyala yapıştır nasıl yapılır? Bilgisayarda kopyala yapıştır tuşları nelerdir?
Birçok insan bilgisayarda yaptığı işlerini hızlandırmak için klavye kısayollarını kullanıyor. Bu kısayollardan en çok kullanılan kopyala-yapıştır tuş kombinasyonu oluyor. Peki kopyala-yapıştır nasıl yapılır? Kopyala-yapıştır tuşları nelerdir?
Bilgisayarlar artık insan hayatının en önemli parçalarından biri haline geldi. Öğrencilerin ödevlerinden, çalışma hayatından tutun eğlenceye kadar artık birçok aktivitede bilgisayarlar kullanılıyor.
Bu kadar önemli bir araç haline gelen bilgisayarlarda işlerin daha kolay halledebilmesi için bazı klavyelerde tuş kombinasyonları bulunuyor. Bu tuş kombinasyonlarından biri olan kopyala-yapıştır tuşları en çok kullanılanlar arasında yer alıyor.
KOPYALAMA TUŞ KOMBİNASYONU NEDİR?
Bir metin belgesini seçtikten sonra farenizden sağ tıklayıp kopyala yapmak yerine klavyede bulunan "CTRL" ve "C" tuşlarına basarak daha hızlı bir şekilde işleminizi yapabilirsiniz.
YAPIŞTIRMA TUŞ KOMBİNASYONU NEDİR?
Seçtiğiniz ve kopyaladığınız metin belgelerini "Word, Not Defteri, vb." metin dosyalarına yapıştırmak için farenizden sağ tıklayıp, yapıştır demek yerine klavyeden "CTRL" ve "V" tuşlarına basarak hızlı bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Özkan Uğur'a veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'
- 'Bunu yapanlardan bir kişiyi sağ bırakırsak...'
- TBB, KDV ve ÖTV zamlarının iptali için dava açtı
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Sızdırılan video üzerine konuştu
- Ünlü şefe çalışanlarından darp
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?