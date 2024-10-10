Bilim insanları, 'daha önce hiç görülmemiş virüsler' buldu!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:07

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:07

ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nden mikrobiyologlar, diş fırçalarımız ve duş başlıklarımızın bir dizi virüsle dolu olduğunu tespit etti.

Bu virüslerin büyük bir çoğunluğuna daha önce hiç rastlanmamış olduğu bildirilirken, bunun araştırma için çarpıcı bir bulgu olduğu belirtildi.

BAKTERİLERİ HEDEF ALIYORLAR

Öte yandan, 'virüs bulma' fikri kulağa korkunç gelse de bilim insanları, söz konusu virüslerin zararlı olmadığını, tam tersi, bakterileri hedef alan virüsler olduklarını kaydetti.

Bu kapsamda, çalışmada toplanan mikroorganizmaların, bakteriyofaj ya da 'faj' olarak adlandırılan ve bakterileri enfekte ederek içinde çoğalan virüsler olduğu belirtildi.

HANGİ ALANLARDA KULLANILIYORLAR?

Araştırmacılar haklarında çok az şey bilse de sözü edilen fajlar, son zamanlarda "antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde" kullanımları nedeniyle dikkat çekmekte.

9 Ekim'de Frontiers in Microbiomes dergisinde yayımlanan çalışmayı yöneten Northwestern'den Erica M. Hartmann, konuya ilişkin demecinde şunları söyledi:

“Hakkında çok az şey bildiğimiz, daha önce hiç görmediğimiz pek çok virüs bulduk ve sayıları çok fazla. Etrafımızda bu kadar çok kullanılmamış biyoçeşitlilik olması şaşırtıcı. Üstelik bunları bulmak için uzağa gitmeye bile gerek yok, burnumuzun dibindeler...”

600'DEN FAZLA VİRÜS

Çalışma kapsamında, insanlardan kullanılmış diş fırçaları ve duş başlıklarından toplanan örneklerle birlikte sürüntü çubuklarını göndermeleri istendi.

Araştırma sırasında 600'den fazla farklı virüs bulundu ve hiçbir örnek benzerlik göstermedi.

Hartmann, “Duş başlıkları ve diş fırçaları arasında, virüs türlerinde temelde hiçbir örtüşme görmedik. Ayrıca herhangi iki örnek arasında da çok az örtüşme gördük. Her duş başlığı ve her diş fırçası kendi küçük adası gibi. Bu da dışarıdaki virüslerin inanılmaz çeşitliliğini vurgluyor" dedi.