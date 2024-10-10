Tarihin seyrini değiştiren ölümcül kasırgalar: Hükümetler yıkıp, ülkeler kurdurdular!

KATRİNA KASIRGASI (2005)

Dönemin ABD Başkanı George Bush'un kasırga sonrası bölgeyi ziyaret etmekte geç kalması ve FEMA Direktörü Michael Brown’un istifası, yönetimin krize verdiği tepkideki başarısızlıkları simgeledi. Bu durum, Bush yönetiminin halk arasındaki popülaritesini olumsuz etkiledi ve Demokratlar tarafından sürekli bir eleştiri konusu haline geldi.

Katrina, özellikle New Orleans’ın yoksul ve büyük oranda siyahi nüfusunu orantısız bir şekilde etkiledi. Kasırga, ABD’deki sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdi ve bu eşitsizlikler kasırga sonrasında daha da görünür hale geldi. Bu durum, Bush’un Irak Savaşı’na yönelik artan tepkilerle birleştiğinde, Cumhuriyetçi Parti’nin 2006 ara seçimlerinde ciddi kayıplar yaşamasına katkıda bulundu.