Tarihin seyrini değiştiren ölümcül kasırgalar: Hükümetler yıkıp, ülkeler kurdurdular!
Doğal afetler, tarih boyu milyonlarca kişinin ölümüne yol açarken, ülkelerin, hatta dünyanın kaderini ve jeopolitik dengeleri derinden etkiledi. İşte, tarihin seyrini değiştiren şiddetli kasırgalar ve siyasi sonuçları.
SOĞUK SAVAŞ'IN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KASIRGA
Yer: Doğu Pakistan (Bugünkü Bangladeş)
Şiddet: Kategori 3 (En yüksek hızı 185 km/s)
Yıkım: Tahmini 300 bin ila 500 bin kişi öldü. Tüm kıyı köyleri yok oldu ve geniş tarım alanları sular altında kaldı.
BHOLAN KASIRGASI (1970)
Bholan Kasırgası, sonuçları itibariyle Soğuk Savaş’ın seyrini değiştirmiştir. Zira Pakistan hükümeti, kasırga sonrası yetersiz müdahale nedeniyle büyük tepki toplamış, bunun sonucu olarak 'Bangladeş Bağımsızlık Savaşı' başlamıştır.
Bu savaşta ABD, Pakistan’ı desteklerken, Sovyetler Birliği dolaylı olarak Bangladeş yanlısı bir tavır takınmıştır. Savaşı Bangladeş güçlerinin kazanması sonrası ise en büyük destekçileri Hindistan, bölgede daha güçlü bir aktör haline gelmiş ve Asya'daki güç dengeleri kökten değişmiştir.
OBAMA'YI BAŞKANLIĞA TAŞIYAN KASIRGA
Yer: Karayipler, ABD (New Jersey, New York)
Şiddet: Kategori 3 (En yüksek hızı 185 km/s)
Yıkım: 233 kişi öldü, 70 milyar dolarlık hasara yol açtı. Özellikle New York City'de büyük su baskınları oldu.
SANDY KASIRGASI (2012)
Sandy Kasırgası, ABD’de iklim değişikliği üzerine tartışmaları alevlendirmişti. Özellikle New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Sandy sonrasında iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğine dair güçlü açıklamalarda bulunmuş ve 2012 ABD başkanlık seçimlerinde Barack Obama’ya destek vermişti.
Bloomberg'in desteği, Obama’nın çevre politikalarının, iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli olduğunu vurguladı ve bu konu seçim kampanyasında öne çıkarak Obama'nın zaferine destek oldu.
BUSH'U DEVİREN KASIRGA
Yer: ABD (Louisiana, Mississippi)
Şiddet: Kategori 5 (En yüksek hızı 280 km/s)
Yıkım: Bin 836 kişi öldü, 125 milyar dolarlık hasara neden oldu. New Orleans şehri büyük ölçüde sular altında kaldı ve altyapı çöktü.
KATRİNA KASIRGASI (2005)
Dönemin ABD Başkanı George Bush'un kasırga sonrası bölgeyi ziyaret etmekte geç kalması ve FEMA Direktörü Michael Brown’un istifası, yönetimin krize verdiği tepkideki başarısızlıkları simgeledi. Bu durum, Bush yönetiminin halk arasındaki popülaritesini olumsuz etkiledi ve Demokratlar tarafından sürekli bir eleştiri konusu haline geldi.
Katrina, özellikle New Orleans’ın yoksul ve büyük oranda siyahi nüfusunu orantısız bir şekilde etkiledi. Kasırga, ABD’deki sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdi ve bu eşitsizlikler kasırga sonrasında daha da görünür hale geldi. Bu durum, Bush’un Irak Savaşı’na yönelik artan tepkilerle birleştiğinde, Cumhuriyetçi Parti’nin 2006 ara seçimlerinde ciddi kayıplar yaşamasına katkıda bulundu.
TRUMP, 'KAĞIT HAVLU' FIRLATMIŞTI!
Yer: Karayipler (Porto Riko, Dominika)
Şiddet: Kategori 5 (En yüksek hızı 280 km/s)
Yıkım: 3 binden fazla kişi öldü, Porto Riko’da elektrik altyapısı tamamen çöktü ve milyarlarca dolarlık hasar oluştu.
MARIA KASIRGASI (2017)
Maria Kasırgası, ABD federal hükümetinin Porto Riko'ya yeterli ve hızlı bir şekilde yardım gönderememesi nedeniyle büyük eleştirilere yol açtı. Başkan Donald Trump yönetimi, bu yavaş tepki nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.
Trump’ın kasırga sonrası Porto Riko ziyareti sırasında yardımlar hakkında yaptığı bazı açıklamalar ve özellikle, kağıt havlu fırlatması gibi olaylar, en sert şekilde eleştirildi. Bu durumun, 2020 başkanlık seçimlerine önemli yansımaları oldu.
'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ' TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRDİ
Yer: Karayipler, ABD (Florida)
Şiddet: Kategori 5 (En yüksek hızı 295 km/s)
Yıkım: 134 kişi öldü, 77 milyar dolarlık hasar meydana geldi. Karayip adalarını yerle bir etti, Florida’da büyük tahribat yarattı.
IRMA KASIRGASI (2017)
Irma Kasırgası, iklim değişikliği üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bilim insanları, daha sık ve güçlü kasırgaların oluşmasında küresel ısınmanın etkili olduğunu belirtti.
Bu olay, özellikle ABD’de Donald Trump yönetimi döneminde iklim değişikliği politikalarının göz ardı edilmesini eleştiren çevre gruplarının sesini yükseltmesine neden oldu. Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı, bu kasırga sonrasında daha fazla eleştirilir hale geldi.
TARİHTE YAŞANMIŞ 'EN ŞİDDETLİ' KASIRGA
PATRICIA KASIRGASI (2015)
Tarihte bugüne dek kaydedilmiş en şiddetli kasırga, 2015 yılında Pasifik Okyanusu'nda oluşan Patricia Kasırgası'dır. Başta Meksika olmak üzere Orta Amerika'yı derinden etkilemiştir. Kasırga süresince, 1 dakikalık sürekli rüzgar hızı 345 km/sa olarak kaydedilmiştir.
Patricia Kasırgası'nın neden olduğu doğrudan ekonomik zarar, tahmini olarak 460 milyon dolar civarındadır. Bu rakam, altyapı, tarım ve yerel işletmelerdeki zararın yanı sıra yeniden yapılanma maliyetlerini de kapsamaktadır.
'YÜZYILIN EN YIKICISI...' ABD'Yİ VURDU!
9 Ekim 2024 itibariyle, ABD'nin Florida eyaletini 'Milton Kasırgası' vurdu. Söz konusu kasırga nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Şu ana dek en yüksek rüzgar hızı 285 km/s olarak ölçülen kasırganın 'kategori 5' şiddetine ulaşması beklenmekte. Bazı kıyı bölgelerinde su seviyesinin 3 metreyi aşabileceği ve ciddi sel felaketlerine yol açacağı öngörülmekte.
Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor" yorumunu yaptı. Kasırganın sonuçları ve yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerine etkileri herkesçe merak ediliyor.
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