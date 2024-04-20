Bilim insanları: ''Dünya dışı yaşamın yeni rehberi olabilir''
Bilim insanları, fotosentezle kendi besinlerini üretebilen mor bakterilerin, Dünya dışı yaşamın yeni rehberi olabileceğine inanıyor.
ABD'deki Cornell ve Minnesota üniversitelerindeki bilim insanları, bugüne kadar tespit edilen 5 bin 500'den fazla dış gezegende yaşam aramanın yeni bir dönemi de beraberinde getirdiğini belirtti. Dünya dışı yaşamı, Dünya'nın rengi "yeşilin" dışında aramaya karar veren bilim insanları, yaptıkları yeni araştırmada diğer gezegen yüzeylerinin fotosentezle kendi besinlerini üretebilen mor bakterilerle kaplı olanlarla benzerlik gösterdiğini saptadı.
DİĞER GEZEGENLERDE MOR BAKTERİLER OLABİLİR
Bilim insanları, oksijen ve ışık dolu Dünya'nın aksine diğer gezegenlerin farklı olduğuna işaret ederek, bu gezegen yüzeylerinin de ışık ve oksijene ihtiyaç duymayan mor bakterilerle kaplı olabileceği sonucuna ulaştı.
Mor bakterilerin, Dünya dışındaki yaşamı incelemenin yeni anahtarı olacağına inanan bilim insanları, mor renginin gelecekte ayırt edici özellik taşıyacağını belirtiyor.
Cornell Üniversitesinden Dr. Lisa Kaltenegger, mor bakterilerin çok çeşitli koşullarda gelişim gösterdiklerini, pigmentleri sayesinde sarı, turuncu, kahverengi ve kırmızı renkleri de barındırdıklarını anlattı. Kaltenegger, düşük enerjiyle gelişen bu mor bakterilerin, Dünya dışı yaşamın incelenmesinde yeni rehber olabileceğini kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!