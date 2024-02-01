30 yıllık oyun Doom bağırsak bakterisinde oynatıldı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:55

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:55

İkonik oyun Doom'un çalıştırılmadığı bir yer kalmadı diye düşündüğümüz her seferde birileri ortaya çıkıyor ve bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bir MIT biyoteknoloji araştırmacısı, gerçek bağırsak bakterilerini kullanarak Doom'u çalıştırmayı başardı. Chip'in Rock Paper Shotgun'ın haberinden aktardığına göre Lauren Ramlan, oyunu dijital bir bakteri simülasyonuyla çalıştırmak yerine, 30 yıllık oyunu görüntülemek için gerçek bakterileri piksellere dönüştürdü.

BAKTERİLER OYUNUN OYNANIŞINI GÖRÜNTÜLÜYOR

Ramlan özellikle, tamamen E. coli bakterilerinden oluşan bir hücre duvarının içinde bir ekran oluşturdu. 32x48 boyutlarındaki 1-bit ekran mükemmel bir görüntü sunmasa da oyunun bakteriler üzerinde çalıştığı bir gerçek. Araştırmacı bakterilere floresan proteinler vererek tıpkı dijital pikseller gibi ışık saçmalarını sağladığını belirtiyor.

Ancak burada belirtilmesi gereken birkaç husus var. Öncelikle, bakteriler aslında oyunu çalıştırmıyor, zira biyolojik maddeye dijital kod enjekte etme gibi bir yöntem henüz bulunamadı. Yani işin aslı bakteriler bir araya gelerek oyunun oynanışını görüntüleyen minicik bir monitör görevi görüyor.

Ayrıca, FPS oyunları düşünüldüğünde her zaman önemli bir ölçüt olan kare hızı konusu da var. Bakterilerin üç boyutlu video oyunlarını görüntülemek için tasarlanmamış olması nedeniyle kare hızı korkunç. Bakterinin oyunun bir karesini aydınlatması 70 dakika, başlangıç durumuna dönmesi ise sekiz saat sürüyor. Bu da kare başına yaklaşık dokuz saat anlamına geliyor ki bu da oyunu baştan sona oynamanın yaklaşık 600 yıl süreceği anlamına geliyor.

Dolayısıyla, oyun akıcı bir oyun deneyimini sunamıyor. Ayrıca, Doom'un hemen hemen her şeyde çalışabileceği teorisini de kanıtlıyor. Daha öncesinde oyunun hamilelik testlerinde, fare beyni nöronlarında ve hatta devam oyunu Doom II ve Minecraft gibi diğer oyunların içinde çalıştığını görmüştük.