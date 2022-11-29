Bilim insanları pizzaları daha iyi yapan 'görünmez lif' geliştirdi

29 Kasım 2022 Salı, 13:21

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden bilim insanları, gıdanın tadını, rengini veya dokusunun değiştirilmeden içine eklenebilen modifiye bir nişasta ürünü geliştirdi. FiberX adının verildiği bu ürün, mısır ve manyok gibi doğal nişastalardan elde edildi.

Bilmeyenler için manyok kökleri temel olarak hayvan yemi olarak kullanılırken, un haline getirilmiş versiyonu nişasta olarak kullanılıyor. Manyokun en önemli özelliği ise sindiriminin kolay olmasında yatıyor. Bilim insanları da tam bu özelliğinden dolayı yeni geliştirilen FiberX'te bu ürünü kullandı.

Yeni yapılan bu çalışmanın haberi ScienceAlert tarafından, makalesi ise Food Hydrocolloids'te yayınlandı.

YENİ BULUŞ İLE NİŞASTALARIN YÜZDE 80'İ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Kek ve pizza gibi popüler hamurişlerinde daha sağlıklı ve kolay sindirilebilir içeriklerin kullanılması için geliştirilen FiberX, lifli yiyeceklere veya glisemik indeksi düşük yiyecekleri glutensiz bir şekilde hazırlamayı sağlıyor. Sindirim sürecini hızlandırması beklenen bu yeni nişastanın, şimdiye kadar piyasada bulunanlardan farklı olduğu söyleniyor.

RMIT Üniversitesinden Gıda teknolojisi Uzmanı Asgar Farahnaky, ''Yeni geliştirilen nişasta ile şimdiye kadar piyasada bulunan birçok lif takviyesinin ana sorunlarından biri olan tadı veya dokusunu değiştirmeden beyaz ekmek ve diğer temel gıdalar gibi gıdalara artık ekstra lif ekleyebiliriz.'' diyor ve ekliyor, "Ürün bir kez eklendiğinde fark edilmiyor. Bu tıpkı bir ebeveynin çocuğunun yemeğine daha besleyici olması için sebzeleri eklemesi gibi."

Araştırmacılar FiberX'in tat ve doku testlerinde herhangi bir fark olmaksızın gıdalara eklendiğinde yüzde 20 oranında ekstra lif kattığını söylüyor.

Bilim insanları, FiberX'i üretmek için nişastanın orijinal yapısını moleküler düzeyde değiştirdiler ve ardından nişastanın insan vücudunun sindirim sisteminde nasıl davranacağını görmek için sindirim enzimleriyle test ettiler.

Farahnaky, "Bu yeni teknoloji, kilo yönetimi ve diyabet konusunda yardımcı olma potansiyeline sahip olan daha az yiyecek tüketirken bile önerilen günlük alımımızı alabilmemiz için gıdaya giren lif miktarını artırabileceğimiz anlamına geliyor" diyor.

Orijinal nişastanın yaklaşık yüzde 80'i şu anda bu yöntemle diyet lifine dönüştürülebilir. Ekip şimdi, FiberX ser üretilmeden önce bu dönüşümü uygulamanın daha çevreci, kimyasal içermeyen yollarını arıyor.