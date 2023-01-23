Bilim insanlarından paranormal olaylara yönelik açıklama

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 07:45

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:45

Uyku kalitesinin düşük olduğu saptanan kişilerin hayaletlere, iblislere veya ölülerle iletişim kurma yeteneğine inanma olasılığının daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılar, uyku süresinin kısalması, uykusuzlukla ilgili semptomların artması ve uykuya dalmada zorlanma gibi belirtileri "düşük uyku kalitesi" diye niteliyor.

Çalışmada uyku felcinden mustarip bireylerin sıklıkla ölüme yakın deneyimlerden baksettiği ve bunları ölümden sonraki yaşamın kanıtı olarak yorumladığı da görüldü.

ARAŞTIRMAYI HAK EDEN YENİ BULGU

Bireylerin yatakta uyanık olduğu, çevresinin farkına varabildiği ama hareket edemediği durumlara uyku felci adı veriliyor.

Çalışma, hakemli bilimsel dergi Journal of Sleep Research'te yayımlanan makalede şöyle nitelendi:

Bu daha fazla araştırılmayı hak eden, bildiğimiz kadarıyla yeni bir bulgu.

Araştırma, sosyal medya ve BBC Science Focus Magazine aracılığıyla duyuruldu.

Independent Türkçe'nin yer verdiği detaylara göre hepsi en az 18 yaşında olan 8 bin 853 katılımcıya anketler yöneltildi. Bu anketler çeşitli paranormal konularla ve uyku düzeniyle ilgili bir dizi soru içeriyordu.

Birleşik Krallık'taki Goldsmith Londra Üniversitesi'nden Alice M. Gregory'nin liderliğindeki araştırma ekibi, bu anketlerden elde ettikleri bulguları şöyle özetledi:

Tüm deneklerin yaş ve cinsiyeti göz önüne alındı. Ancak hepsinde düşük uyku kalitesinin daha güçlü paranormal inançlarla ilişkili olduğu görüldü.

Araştırmacılar bunun nedenine dair bazı tahminlerde de bulundu. Örneğin, uyku felci görsel ve işitsel halüsinasyonları da içerebildiği için bireylerin bu deneyimi doğaüstü olaylara yorması mümkün olabilir.

Öte yandan çalışmada tespit edilen bağlantının nedenlerini daha iyi anlamak için katılımcıların eğitim seviyesi, akıl sağlığı, dini inançları ve kişilik özelliklerinin de hesaba katıldığı ileri araştırmaların yürütülmesi gerekiyor.