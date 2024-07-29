Bilim insanları, tarımda kullanılan toprağı akıllı hale getirdi

Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:45

Güncelleme: 29.07.2024 - 13:45

Bilim insanları, geleneksel toprak seçeneklerine göre yüzde 40 daha az su kullanabilen akıllı bir toprak geliştirdi. Dahası bu yeni toprağın, gübreyi dağıtma şekli sayesinde mahsullerin yüzde 138’e kadar daha fazla büyümesine yardımcı olabileceğini söylüyorlar.

Unesco, dünyadaki tatlı su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’inin tarımda kullanıldığını tahmin ediyor. Bu, su kaynağımızın çoğunu mahsullerin büyüyebilmesi için sulanmasına ve gübrelenmesine yardımcı olmak amacıyla kullandığımız anlamına geliyor. Buna bağlı bir şekilde, suyun az olduğu bölgeler genellikle mahsullerinin düzgün bir şekilde büyümesini sağlamakta zorluk yaşıyor.

TOPRAĞIN DAHA VERİMLİ HALE GELMESİNİ SAĞLAYABİLİR

Chip'in yer verdiği çalışmada bilim insanları, toprağı daha akıllı hale getirmenin yollarını arıyor. Yeni çalışmada araştırmacılar, yalnızca suyu kullanma biçimini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda içinde büyüyen mahsul tohumlarının verimliliğini de artıran yeni bir akıllı toprak türü oluşturmak için önceki araştırmaları temel aldılar.

Araştırmada bu toprak için kullanılan “akıllı” tanımlamasının robotik alanıyla veya yapay zeka ile hiçbir ilgisi bulunmuyor. Bunun yerine, araştırmacıların toprağa karıştırdığı özel olarak formüle edilmiş hidrojel bu toprağı “akıllı” yapıyor. Kullanılan hidrojel, toprağın gece boyunca havadan daha fazla su buharı emmesini sağlıyor. Bu su buharı daha sonra ertesi gün boyunca bitkinin köklerine salınarak, hidrojele katılmış bir başka hayati besin olan kalsiyum klorür desteğinde bulunuyor.

Çalışmaya göre yeni toprak, bitkilerin verimlilikte yüzde 138'lik bir artışla büyümesine olanak sağladı ve yüzde 40 daha az doğrudan sulamaya ihtiyaç duydu. Araştırmacılar bulgularını ve hidrojel karışımlı toprağı test etmek için kullandıkları süreci ACS Materials Letters dergisinde vurguladılar. Ekip, akıllı toprağın uzun vadeli verimliliğini test etmek için daha uzun deneyler yapmayı ve karışıma diğer gübre türlerini eklemeyi denemeyi planlıyor.