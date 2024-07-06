Akıllı bandaj dijital olarak veri sağlayacak

Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:33

Güncelleme: 06.07.2024 - 09:33

USC Keck Tıp Fakültesi ile işbirliği içinde çalışan Caltech araştırmacıları, kronik yaraların tedavisini iyileştirmeye yardımcı olabilecek yeni bir akıllı bandaj geliştirdi. Geliştirilen bandajlar, yaraların içindeki değişiklikleri otomatik olarak izleyebiliyor ve bunlara yanıt verebiliyor.

SİBER CİLT

Chip'in haberine göre bu sayede gerçek zamanlı veriler elde edilebiliyor ve gerektiğinde güncel tedaviler uygulanabiliyor. Araştırmacılar bandajları "siber cilt" olarak tanımlıyor ve yaranın normal bandajlarla alabileceğinden daha iyi bir tedavi almasını sağlıyor. Araştırmacılar şu ana kadar bandajları sadece bir konsept çalışmasının parçası olarak hayvan modelleri üzerinde test etmiş durumda.

Akıllı bandajlarla ilgili sonuçlar şimdiden oldukça umut verici. Ekip, nanoteknoloji, dijital sağlık ve malzeme bilimindeki yeni gelişmeleri bir bütün olarak kullanarak bandajların arkasındaki teknolojiyi geliştirdiklerini belirtiyor. Dahası, araştırmacılar bu tür bandajların tıp uzmanlarının yaralanmalarda önemli biyobelirteçleri kablosuz olarak izleyebilmelerine olanak tanıdığını söylüyor.

Açıklanana göre bu bilgiler, yeni bandaj türlerinin amacı olan daha iyi tedaviler sağlamalarına yardımcı olabilecek. Araştırmacılar ayrıca, akut yaraların standart bir yaralanma, iltihaplanma ve iyileşme sürecinin aynı zaman çizelgesini takip etme eğiliminde olduğunu söylüyor. Ancak, bu bandajların tedavi edebileceği gibi kronik yaralar daha karmaşık ve öngörülemeyen bir yapıya sahip.

Enfeksiyon ve komplikasyon riskinin yüksek olması nedeniyle, akıllı bandajlar doktorlara gerçek zamanlı olarak daha güncel bilgiler sağlayabilir. Bu, doktorlara yaraların tedavisinde şu anda kullandığımız pasif pansumanlardan daha benzersiz bir yaklaşım sunacak. Ancak ne yazık ki, bu bandajların geniş çaplı kullanımının önünde aşılması gereken birkaç önemli engel var.

En önemlisi, sağlık sistemlerinin yara bakımına yaklaşımına ilişkin mevcut protokollerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca, bandajların ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanması gerekiyor ki bu da kendi karmaşıklıklarını beraberinde getiriyor. Bu onaylar genellikle birden fazla tedavinin geçmesini gerektiriyor ve bu da yeni bandajların laboratuvar dışına çıkabilmesi için çok daha fazla klinik veri toplanması anlamına geliyor.