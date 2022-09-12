Bilim insanları Tonga'daki yanardağ patlamasının ürettiği okyanus iç dalgalarını keşfetti
Çinli araştırmacılar Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da ocak ayında meydana gelen volkanik patlamanın ürettiği okyanus iç dalgalarını keşfetti.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Acta Oceanologica Sinica dergisinde yayımlanan makalede, iç dalgaların yüzlerce metreye kadar ulaşan genişliğe ve birkaç yüz kilometrelik tepelere neden oldukları ve okyanus ortamlarını önemli ölçüde etkiledikleri belirtildi.
Okyanuslarda nadiren gözlemlenebilen iç dalgalar, yanardağın patlamasının uydu görüntülerini kullanarak gözlem yapan Çinli araştırmacılar tarafından tespit edildi.
Araştırma, volkanik patlamaların sadece atmosferde dalgalanmalara neden olmadığını, aynı zamanda okyanustaki iç dalgalar gibi dinamik süreçleri de tetiklediğini gösteriyor.
TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMA
Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağ, 15 Ocak'ta aktif hale gelerek kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.
Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.
Yetkililer, yanardağdaki patlamaların 20 Aralık 2021'deki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.
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