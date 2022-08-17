Muharrem İnce ve Merdan Yanardağ tartışması devam ediyor: Sosyal medyadan cevap verdi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:21

24 Haziran 2018'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP tarafından aday gösterilen Muharrem İnce, basın toplantısı düzenledi.

Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin konuşan Muharrem İnce, Yanardağ'ın 2018 genel seçimlerini kastederek, “Gel seçim gecesini konuşalım" çağrısına yanıt verdi.

İnce, “Türkiye’de ne yazık ki gazetecilik yapılmıyor. Türkiye’de siyaset kutuplaştı medya da kutuplaştı. İktidar medyası kamudan fonlanıyor. Bunlara yandaş medya diyoruz. Bir de bunun yanında sol havuz medyası var. Bunlar da hazine ve belediye kaynaklarından geçiniyorlar. Bana ‘Sarayın muhbiri’ diyor. Partinin kayıtlarını açayım hesaplarımı görsünler. Sen her ay belediyelere genel merkeze ne kadar para kesiyorsun. İftira atıyor çünkü sahtekâr, yalancı, beslemesin” dedi.

"BU ARKADAŞLARLA BENİ KANALINA ÇIKAR MERDAN. MERDANE GİBİ DÖNME"

İnce, şöyle devam etti:

"Ben bu kadar anlattım inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. Seçim gecesi neredeymişim açıklayalım. unu yapabilir misin yapamazsın. Patronun parasını keser. Diğer kanallara sesleniyorum, çağırın konuşalım. Ya bunu yapın ya da iftira atmaktan vazgeçin. Ben bu isimlerle beraber çıkalım diyorum. Suskunluklarını anlamış değilim. Tanju Özcan, ‘İnce’nin dedikleri yüzde 99 doğru’ dedi, diğerleri de açıklasın. Benim çözümüm bu. Sıkıyorsa, yiyorsa çağırıp konuşturacaksın, benim arkamdan sallamayacaksın. O kanalı nasıl kurduğunu da biliyorum. Maaşlı bir adamsın nasıl kurduğunu da biliyorum. Söz bunları belediyeden aldığın paraları sormayacağım"

"HADİ BAŞKA KAPIYA"

İnce'nin açıklamalarına Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yanardağ, "Sarayın yeni muhbiri yine kıvırmış.. Seçim gecesi neden halkın önüne çıkmadığını yine açıklamamış. Biz nerede olduğunu biliyoruz, halkın karşısına neden çıkamadın, onun hesabını ver" dedi ve şöyle devam etti:

"İhanetini örtmek için, yine bana saldırmaya kalkmış. Hadi başka kapıya"

Sarayın yeni muhbiri yine kıvırmış.. Seçim gecesi neden halkın önüne çıkmadığını yine açıklamamış. Biz nerede olduğunu biliyoruz, halkın karşısına neden çıkamadın, onun hesabını ver. İhanetini örtmek için, yine bana saldırmaya kalkmış. Hadi başka kapıya.https://t.co/HsVkbFDeJU — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) August 17, 2022

"SANA SON KEZ SESLENİYORUM"

İnce Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımında şunları kaydetti:

"Merdan sana son kez sesleniyorum. Aç televizyonun ekranını, çağır beni ve o gece yanımda olan CHP yetkililerini. Birlikte konuşalım.Namertlik yapma, arkamdan atıp tutma, çağır mertçe. Bak tarihte adın Mangır Merdan kalacak. Sana da çok yakışacak."