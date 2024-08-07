Denizdeki değişimler erken dönem canlı çeşitliliğinde etkili

Yayınlanma: 07.08.2024 - 04:16

Güncelleme: 07.08.2024 - 04:16

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, 580-510 milyon yıl önceki erken dönem hayvan fosilleri incelenerek, deniz seviyesindeki değişimlerin canlı çeşitliliğiyle bağlantılı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Üniversitesin resmi internet sitesinde yer alan araştırmada, deniz seviyesindeki değişimlerin ve sığ deniz ortamındaki oksijen artışının erken dönem hayvanlarının ortaya çıkışı ve çeşitliliğiyle yakından ilişkisi olduğu belirtildi.

Edinburgh Üniversitesi Jeoloji Bilimleri Okulundan Fred Bowyer, araştırmada birçok kaynaktan faydalandıklarını ifade ederek, erken dönem fosillerden bir zaman çizelgesi hazırlandığı ve bu şekilde canlı çeşitliliğindeki ayrıntıların incelendiğini belirtti.

Araştırmacılardan Mariana Yilales Agelvis, çalışma sonucunun önemine işaret ederek, "Hayvan çeşitliliğine yön veren parçaları bulmak yaşam bulmacasının temel bir parçası. Deniz seviyesinin erken hayvan çeşitliliğinde oynadığı rolün daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.