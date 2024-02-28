Bilim insanlarından yeni buluş; yapay etli pirinç! Sağlıklı mı?

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:50

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:50

Matter bilim bülteninde sunulan yöntemle, piyasaya çıkması halinde proteine karşı daha küçük karbon ayak izi sunan, daha ucuz bir alternatif sağlayabilecek besleyici ve lezzetli, hibrid bir gıda oluşturuluyor.

HÜCRE KÜLTÜRÜYLE OLUŞTURULMUŞ PROTEİN PİRİNCİ

Güney Kore’deki Yonsei Üniversitesinde çalışan birinci makale Sohyeon Park, “İhtiyaç duyduğumuz tüm besinleri hücre kültürüyle oluşturulmuş protein pirincinden aldığımızı düşünün” diyor. “Pirinç halihazırda yüksek bir besin seviyesine sahip. Fakat çiftlik hayvanlarından eklenecek hücreler, bu seviyeyi daha da artırabilir.”

Populer Science Türkçe'nin aktardığı çalışmada biyolojik iskeleler, hayvanlarda hücrelerin üç boyutlu büyümesini yönlendirip destekleyerek doku ve organların oluşmasına yardımcı oluyor. Araştırma takımı, hücre kültürüyle geliştirilen eti yetiştirmek için bu hücresel ortamı pirinç kullanarak taklit etmiş. Gözenekli ve düzenli bir yapıya sahip pirinç taneleri, hayvanlardan elde edilen ve kenarda, köşede kalmış hücreleri barındıran sağlam bir iskele sunuyor. Pirinçte bulunan belirli moleküller de bu hücreleri geliştirip destekleyebiliyor ve pirinci ideal bir platform haline getiriyor.

Araştırma takımı çalışmasında ilk önce pirinci, hücrelerin pirince daha iyi tutunmasına yardım eden güvenli ve yenilebilir bir içerik olan balık jelatiniyle kapladı. Daha sonra pirince sığır kas ve yağ kök hücreleri eklenirken, pirinç petri kabında 9 ila 11 gün boyunca kültürlenmeye bıraktı. Elde edilen son ürün, gıda güvenliği gereksinimlerini karşılayan ve gıda alerjilerini tetikleme yönünden düşük tehlike barındıran ana bileşenlere sahip, hücre kültürüyle yetiştirilmiş sığır pirinci oldu.

Araştırmacılar bu hibrid sığır pirincinin özelliklerini görmek için pirinci buharda pişirerek, gıda endüstrisinde yürütülen ve içlerinde besin değeri, koku ve doku gibi unsurların da bulunduğu çeşitli analizler gerçekleştirdiler. Bulgular, hibrid pirincin sıradan pirince göre yüzde 8 daha yüksek protein ve yüzde 7 daha yüksek yağ içerdiğini ortaya koydu. Hibrid pirinç, tipik yapışkan ve yumuşak dokuya kıyasla daha sıkı ve gevrek oldu. Daha yüksek kas içeriğine sahip hibrid pirinç sığır ve bademle ilişkili koku bileşenlerine sahipken, daha yüksek yağ içeriği taşıyanlar ise krema, tereyağı ve Hindistan cevizi yağına denk gelen bileşenler içeriyor.

“Genelde ihtiyaç duyduğumuz proteini çiftlik hayvanlarından alıyoruz fakat çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesinde çok fazla kaynak ve su kullanılıp, büyük miktarda sera gazı yayılıyor” diyor Park. Araştırma takımının ürünü ise küçük bir fiyata ve önemli derecede daha küçük bir karbon ayak izine sahip. Hibrid pirincin, üretilen her 100 g protein için 6,27 kg’dan düşük CO2 yaydığı tahmin ediliyor. Sığır etindeyse bu miktar 49,89 kg. Sığır eti kilogram başına ortalama 316 TL iken, hibrid pirinç piyasaya çıkarsa 43,5 TL olacak.

Hibrid et pirincinin gıda güvenliği yönünden düşük riskler taşıdığı ve üretim sürecinin daha kolay olduğu düşünüldüğünde, araştırma takımı ürünün piyasaya çıkması bakımından umutlu. Fakat pirinç midelerimize ulaşmadan önce araştırmacılar, pirinç tanesinde hem kas hem de yağ hücrelerinin gelişmesi için daha iyi şartlar oluşturmayı ve bu sayede besin değerini daha da artırmayı planlıyor.