Bilime göre kahve ne zaman tüketilmeli? Sabah mı öğlen mi?

Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:41

Güncelleme: 17.12.2024 - 18:41

Kahvenin aç karna ya da akşam belirli bir saatten sonra tüketilmemesi yıllardır konuşulan konulardan yalnızca ikisi. Uzmanlara göre mide rahatsızlığı olan kişiler sabahları aç karna kahve tüketmemeli, ancak yeni yapılan bir araştırmaya göre kahve tüketmenin de saatleri olmalı yoksa olumsuz etkilerini görmemiz daha olası.

KAHVEYİ NE ZAMAN TÜKETMELİYİZ?

Bath Üniversitesinde Metabolizma Fizyolojisi alanında çalışmalar yapan James Betts, bu soruyu yanıtlamak üzere araştırmalar gerçekleştirdi. Buna göre iyi uyunmamış bir gecenin ardından kahvaltı dahi etmeden sert bir kahve içmenin kan şekerinin dengelenmesinde sorunlar yaratabileceğini söylüyor.

James Betts konuyla ilgili şunları söyledi:

''Zayıf bir uykunun ardından kahvaltı yapmadan önce kahve içerseniz bu, yüksek glikoz ve ensülin yanıtına yol açar. Yani insanlar metabolik kontrolü kaybeder. Başka bir ifadeyle vücudunuzun kahvaltıyı işleme kabiliyetine zorluk çıkarır.''

Bir başka deyişle şeker seviyesinin bu kadar kısa sürede anlık değişimi tip 2 diyabeti ve kalp hastalığı riskini artırıyor.

Betts'in önerisine göre kahvaltı ettikten bir süre sonra kahve içmek çok daha güvenli bir yol. Spor öncesi kahve içenler içinse 45 ila 60 dakika beklenmesini öneriyor. Bu sayede kahvenin etkisinin zirve yapması sağlanmış olur.

Daha önceki araştırmalar da sabah aç karna içilen kahvenin zararlı olabileceğini göstermişti. Kafeinin idrar söktürücü etkisi artık halk arasında da bilinen bir gerçek. Bu yüzden doktorlar ve konunun uzmanları kahve içmeden güne başlayamayanlar için en azından kahvaltı etmeden önce bir bardak su ile kahve içmeye hazırlık yapılmasını öneriyor.