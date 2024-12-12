Kahve uzun yaşamın sırrı oldu: Günde birkaç fincan ömrü uzatıyor!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:44

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:44

Dünya nüfusunun hızla yaşlandığı bir dönemde, sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırlarını keşfetmek giderek önem kazanıyor. Bu noktada kahve, binlerce bileşeniyle sadece uyarıcı bir içecek olmaktan çok daha fazlasını sunuyor. Bilim insanları, düzenli ve ölçülü kahve tüketiminin yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırdığını gösteren kapsamlı bir inceleme yayınladı.

KAHVENİN ETKİSİNE DAİR GENİŞ KAPSAMLI BİR İNCELEME

Geçtiğimiz ay Ageing Research Reviews adlı bilimsel dergide yayımlanan, 50’den fazla çalışmayı kapsayan bir derleme, her gün düzenli kahve içenlerin yaşam sürelerinin ortalama 1,8 yıl daha uzun olabileceğine işaret ediyor. Araştırma, yalnızca yaşam süresini değil, sağlıklı yaşlanma potansiyelini de ortaya koydu. Portekiz Coimbra Üniversitesi’nden Rodrigo Cunha, kahve içmenin yaşlanma üzerinde güçlü bir etki yaratabileceğini belirterek, beslenme müdahalelerinin sadece uzun yaşam değil, aynı zamanda daha kaliteli, sağlıklı bir yaşlılık için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

KARBONHİDRATLAR DEĞİL BİNLERCE FARKLI BİLEŞEN

Kahve genellikle kafeinle özdeşleştirilse de, içeriğinde 2.000’in üzerinde başka bileşen bulunuyor. Bu bileşenler arasında yer alan polifenoller, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle oksidatif stresi azaltan bu maddeler, vücuttaki yıpranmayı azaltarak kronik hastalık riskini düşürebilir. Diğer polifenol kaynakları arasında yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, bitter çikolata, zeytinyağı, yeşil çay ve kırmızı şarap da bulunuyor.

YAŞLILIĞA BAĞLI HASTALIKLARA KARŞI KORUMA

İnceleme, orta düzeyde ve düzenli kahve tüketimi (günde 3-5 fincan) ile kalp hastalıkları, akciğer rahatsızlıkları, inme, bazı kanser türleri, diyabet, demans, depresyon ve halsizlik gibi yaşla bağlantılı birçok hastalık riskinin azaldığını ortaya koydu. Ayrıca kahvenin kas, kalp, zihinsel ve bağışıklık sağlığına olumlu etkileri olabileceği görülüyor. Bu durumun, geleneksel tıbbi önerilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yaş ilerledikçe kahve tüketiminden kaçınma yönündeki uyarıların artık güncellenebileceğini belirtiyor.

SINIRLI ETKİ VE EPİDEMİYOLOJİK YAKLAŞIM

Yine de araştırmacılar, tespit edilen etkinin sınırlı ve göreceli olduğunu, yani kahvenin yaşam süresini veya sağlığı dramatik şekilde uzatmadığını hatırlatıyor. Ayrıca bu inceleme, çoğunlukla gözlemsel çalışmalara dayanıyor ve kahvenin yararlarının doğrudan ona mı yoksa sosyoekonomik faktörler gibi dış etkenlere mi bağlı olduğu tam olarak net değil. Çalışma, Kahve Bilimsel Bilgi Enstitüsü (ISIC) tarafından finanse edildi.