En çok kahve tüketen 7 ülke

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:17

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:17

Kahve, dünya çapında milyarlarca insanın sabahlarını güzelleştiren ve gün boyu enerji veren bir içecek. Ancak bazı ülkelerde kahve, sadece bir içecek değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir ritüeli. İşte kişi başına en çok kahve tüketen ülkeler ve kahveye dair ilginç kültürleri...

1. Finlandiya

Dünyanın en fazla kahve tüketen ülkesi. Bir Fin, yılda ortalama 12 kg kahve tüketiyor. Kahve, Finlandiya'da iş molalarının vazgeçilmez bir parçası.

2. Norveç

Norveçliler kahveye sabah ve öğleden sonra ara öğünlerde sıkça yer verir. Norveç’te kahve genellikle filtre kahve olarak tercih ediliyor.

3. İzlanda

Soğuk iklimiyle ünlü İzlanda, kahveyle ısınmayı tercih ediyor. Kahve, İzlandalıların sosyal yaşamında önemli bir yere sahip.

4. Danimarka

Danimarkalılar kahveyi, hygge (sıcaklık ve rahatlık) kültürünün bir parçası olarak görüyor. Pastalar ve kurabiyelerle kahve keyfi oldukça popüler.

5. Hollanda

Kahve, Hollanda’da genellikle “koffietijd” (kahve zamanı) adı verilen sosyal toplantılarda içilir.

6. İsveç

İsveçliler kahve molalarına fika adını verir ve bu molalar hem kahve hem de tatlılar için bir ritüeldir.