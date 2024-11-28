En çok kahve tüketen 7 ülke
Kahve, dünya genelinde milyonlarca insan için sabahların vazgeçilmez içeceği. Ancak bazı ülkelerde kahve, bir içecek olmanın ötesinde bir kültür haline gelmiş durumda. İşte kişi başına en fazla kahve tüketen 7 ülke ve kahveyle kurdukları eşsiz bağ...
Kahve, dünya çapında milyarlarca insanın sabahlarını güzelleştiren ve gün boyu enerji veren bir içecek. Ancak bazı ülkelerde kahve, sadece bir içecek değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir ritüeli. İşte kişi başına en çok kahve tüketen ülkeler ve kahveye dair ilginç kültürleri...
1. Finlandiya
Dünyanın en fazla kahve tüketen ülkesi. Bir Fin, yılda ortalama 12 kg kahve tüketiyor. Kahve, Finlandiya'da iş molalarının vazgeçilmez bir parçası.
2. Norveç
Norveçliler kahveye sabah ve öğleden sonra ara öğünlerde sıkça yer verir. Norveç’te kahve genellikle filtre kahve olarak tercih ediliyor.
3. İzlanda
Soğuk iklimiyle ünlü İzlanda, kahveyle ısınmayı tercih ediyor. Kahve, İzlandalıların sosyal yaşamında önemli bir yere sahip.
4. Danimarka
Danimarkalılar kahveyi, hygge (sıcaklık ve rahatlık) kültürünün bir parçası olarak görüyor. Pastalar ve kurabiyelerle kahve keyfi oldukça popüler.
5. Hollanda
Kahve, Hollanda’da genellikle “koffietijd” (kahve zamanı) adı verilen sosyal toplantılarda içilir.
6. İsveç
İsveçliler kahve molalarına fika adını verir ve bu molalar hem kahve hem de tatlılar için bir ritüeldir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İki jandarmanın davası görüldü
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- MSB'den açıklama geldi
- DEM Parti’den açıklama!
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’