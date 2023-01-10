Bilime göre üç ay bozulmayan kurabiyelerin sırrı!

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:19

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:19

Bir muzu soyup kabuğunu attığınız zaman, aslında lezzetli ve besleyici bir yiyeceği atıyorsunuz.

Yakın zaman önce yürütülen bir çalışmaya göre muz kabukları karartılıp, kurutulup un haline getirildiğinde, buğday ile yapılanlar kadar lezzetli hamur ürünlerine dönüştürülebiliyor.

KURABİYELERİ MUZ KABUĞUYLA PİŞİRMEYİ ÖNERİYORLAR

Daha önce muz kabuğunu pişirmeyi hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Fakat bilim insanları bu yöntemin güvenli olduğu kadar sağlığınız için de çok faydalı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar deneydeki ürünlerle tadım testi yaptığında, tüketiciler muz kabuğuyla pişirilen kurabiyelerin sıradan kurabiyeler kadar güzel olduğunu belirledi.

Populer Science Türkçe'de detayları verilen bu çalışmada muz kabuğuyla pişirilen bu ürünlerde bol miktarda mineral ve kanserle savaşan besinin de bulunduğu aktarıldı. Örneğin çalışmada muz kabuklarıyla zenginleştirilen şekerli kurabiyeler, çok daha fazla lif, magnezyum, potasyum ve antioksidan bileşenler barındırıyor.

Fakat çok fazla muz kabuğu eklenen kurabiyeler, muhtemelen yüksek lif sebebiyle biraz kahverengi ve sert oluyor. Tepsideki kurabiyeler yüzde 7,5 muz kabuğu içeren un ile hazırlandığında, hamur işlerinin dokusu çok daha iştah açıcı bir dengeye ulaşıyor.

Üstelik ürünler oda sıcaklığında üç ay boyunca dayanıyor.

Çalışmada yalnızca kurabiyelere muz kabuğu eklemenin sonuçları incelense de, bulgular muz kabuğu ununun ekmeklerde, keklerde ve makarnalarda da kullanılabileceğini akla getiriyor.

Örneğin geçen yıl muz kabuğuyla yapılmış kek üzerinde yürütülen bir çalışmada, meyvedeki sarı kabuğun sunduğu besin desteğinin yanısıra ürüne doğal bir renk de sağladığı keşfedildi.

2016 yılında yürütülen başka bir araştırmada ise buğday ununun yüzde 10’una kadarını muz kabuğu unuyla değiştirmenin, pişirilen ekmeği daha yüksek protein, karbonhidrat ve yağ içerikleriyle zenginleştirebileceği bulundu.

Unlu mamuller pek size göre değil mi? Muz kabuklarını köride kullanabilirsiniz. Vegan blogcular da kısa süre önce muz kabuğundan ‘pastırma’ yapılabileceğini gösterdi.

Bu meyvenin kabuğunu yemek sağlıklı bir seçenek olmanın yanısıra gıda israfını azaltmaya da yardımcı oluyor. Bir muzun ağırlığının yaklaşık yüzde 40’ını kabuğu oluşturuyor ve besinle dolu olan bu kabuk çoğu zaman çöpe atılıyor.

Muz kabukları çiğ oldukları zaman tabii ki hiç kullanışlı değil. Fakat doğru şekilde hazırlandıklarında çok lezzetli olabiliyorlar. Hatta kabukların antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri bulunduğundan, bazı ürünlerin raf ömrünü bile uzatabilirler.

Aynı şey, keklerin antioksidan özelliklerini artırdığı ve aromasını zenginleştirdiği bulunan mango kabuğu gibi diğer meyve kabukları için de geçerli.

Bu yüzden bir muzu içindekini yemek üzere soyduğunuz zaman, kabuğunu atmamayı bir düşünün. Göbeğiniz bunun için size teşekkür edecek.

Çalışma ACS Food Science & Technology bülteninde yayımlandı.