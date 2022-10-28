Binance Elon Musk'ın Twitter satın alımına ortak oldu
Binance, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasına 500 milyon dolar katkı sağlayarak Twitter yatırımcısı haline geldi.
Binance, milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk’ın mikro blog sitesi Twitter’ı (TWTR) satın alım sürecinde sermaye yatırımı yaptığını doğruladı.
Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (namıdiğer CZ) eposta üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
“Elon’a Twitter’a yeni bir vizyon katmasına yardım edebilmekten dolayı heyecan duyuyoruz. Kripto ve blokzincir teknolojisinin hem kullanımı hem de benimsenmesini artırmak adına Web3 ve sosyal medyayı bir araya getirmekte rol üstlenmeyi hedefliyoruz.”
TWİTTER SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
CZ attığı bir tweet’te Binance’in söz konusu satın alımdan iki gün önce 500 milyon dolarlık para transferi yaptığını açıkladı. Twitter, CoinDesk’in konu hakkındaki sorularını yanıtsız bıraktı.
Twitter’ın satın alımına ilişkin Mayıs ayında çıkan ilk haberlerden sonra CZ attığı bir tweet’te 500 milyon dolarlık yatırımına dair “dava için ufak bir destek” ifadelerini kullanmıştı. Binance’in kurucusu, Twitter’daki spam hesapları ve dolandırıcılıkları azaltmanın öncelik olması gerektiğini söylemişti.
Binance sözcüsü “Önceliklerimiz aynı kalmaya devam ediyor ve gelecekte ortaklığımızı büyütme fırsatlarını keşfetmeyi iple çekiyoruz” diye konuştu.
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