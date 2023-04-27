Bindiğiniz uçağa yıldırım isabet ederse ne olur?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:51

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:51

1 milyar jul enerjinin siz yerden on kilometre yüksekte hapsolmuşken uçağa çarpması, kulağa kabustan farksız geliyor. Fakat durum gerçekten de o kadar korkunç mu? Uçaklar yıldırımlara karşı gayet iyi korunuyor ve bu tür olaylar artık uçak kazasına yol açmıyor.

YAKIT TANKINA ÇARPINCA İŞLER DEĞİŞİYOR

Populer Science Türkçe'de yer alan detaylarda sıradan bir yolcu uçağına yılda ortalama bir defa yıldırım isabet ettiği düşünülse de yıldırım çarpmasından kaynaklanan son uçak kazası 1967 yılında yaşanmıştı. Bu feci kazada yıldırımın yakıt tankına çarpması sonucu muazzam bir patlama olmuş, uçaktaki 81 yolcu ve mürettebattan kimse kurtulamamıştı.

O günden beri mühendisler uçak tasarımlarında büyük değişimler yaptılar, boşalım ve topraklama konusunda önlemler aldılar. Yakıtlar artık buharların patlayıcılığını azaltacak şekilde rafine ediliyor ve yakıt sistemleri de kıvılcımları önleyecek, yanmaya dayanacak biçimde korunuyor.

Modern uçaklar, çarpan elektriğin gövdenin yüzeyine yayılacağı biçimde tasarlanıyor. Buna yüzey etkisi adı veriliyor. Söz konusu işlem alüminyumdan yapılmış uçaklarda doğal biçimde gerçekleşirken, kompozit malzemelerden yapılan uçaklarda ise iletken bir örgüyle sağlanıyor. Böylelikle uçakta yıldırım çarptığına dair en ufak bir iz bile kalmıyor.