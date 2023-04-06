Binlerce yıl önce Mısır'da yaşamış bir insanın yüzü canlandırıldı

Piramitler dikilmeden binlerce yıl önce Mısır'da yaşamış bir insanın yüzü yeniden canlandırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:45
Binlerce yıl önce Mısır'da yaşamış bir insanın yüzü canlandırıldı
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Brezilyalı arkeologlar tarafından yürütülen projede Nil Vadisi'nde keşfedilen 30 bin yıllık insan kalıntıları kullanıldı.

Ekip 1980'de bulunan ve neredeyse eksiksiz diye nitelenen bu iskeleti analiz etti ve sonuçlarına dayanarak kalıntıların ait olduğu insanın yüzünü resmetti.

Projenin arkasında arkeolog Moacir Elias Santos ve 3D tasarımcı Cícero Moraes var.

BUGÜN YAŞAYAN İNSANLARA BENZER BİLİŞSEL YETENEKLERE SAHİP OLABİLİR

İskelet yaklaşık 1,65 metre boyunda Afrika kökenli genç bir erkeğe aitti. Erkeğin yirmili yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre Hakemli bilimsel dergi OrtogOnline'da yayımlanan makalede iskeletin kafatasının "modern" olarak kabul edilebileceği belirtildi. 

Araştırmacılar buradan hareketle bu erkeğin bugün yaşayan insanlara benzer bilişsel yeteneklere sahip olabileceğini söylüyor.

Öte yandan kalıntıların bazı "arkaik" özelliklere sahip olduğu da belirtiliyor. Bunlardan biri de çenesinin modern Homo sapiens'e kıyasla daha büyük olması.

Bu yüzden araştırmacılar bu iskeletin insan anatomisinin binlerce yılda nasıl değiştiğine dair de ipucu verebileceğini düşünüyor.

Arkeolog Santos, "Bu bireyin yaşının 30 binin üzerinde olması, onu insan evrimini anlamak için önemli kılıyor" ifadelerini kullandı.

Santos'un aktarımına göre bu birey, avcı-toplayıcı bir yaşam tarzı sürmüş ve taş aletler yaparak hayatını devam ettirmişti.

Mısır'da kalıcı yerleşim yerlerinin ortaya çıkması bu bireyden yaklaşık 25 bin yıl sonra mümkün oldu. Antik Mısır'da böyle büyük bir uygarlığın nasıl kurulduğu genellikle bir gizem olarak tasvir ediliyor. Ancak son zamanlarda yapılan bu gibi araştırmalar Antik Mısır uygarlığına dair de önemli bilgiler sunuyor.


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