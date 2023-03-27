Mısır'daki bir tapınakta 2 binden fazla mumyalanmış koç başı keşfedildi

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:47

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:47

Bir Amerikan arkeoloji heyeti, Mısır'ın güneyindeki önemli bir tapınakta 2 binden fazla mumyalanmış koç başı kalıntısı ortaya çıkardı.

New York Üniversitesi Antik Dünya Çalışmaları Enstitüsü'nden gelen heyet, ayrıca antik Mısır'ın altıncı hanedanının (MÖ 2345-2181) hüküm sürdüğü yaklaşık 4 bin yıl öncesine tarihlenen bir yapıyı da ortaya çıkardı.

Keşifler, Mısır'ın Sohag eyaletindeki Abydos antik kentinde bulunan II. Ramses Tapınağı'nın arazisinde yapıldı.

Arkeolojik kazıları yürüten ve denetleyen Mısır Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, keşiflerin oldukça "önemli" olduğunu, çünkü "II. Ramses tapınağının ve çevresindeki bölgenin yaşamı ve tarihi hakkındaki önemli ayrıntıların üzerindeki örtüyü kaldırdığını" söyledi.

Mustafa Veziri, "Bu buluntu, tapınağı ve altıncı hanedan döneminden Ptolemaic Mısır'a kadar 2,000 yıl boyunca tanık olduğu tüm yaşamı anlamamıza büyük katkı sağlıyor" dedi.

MÖ 305-30 yılları arasındaki Ptolemaios dönemine tarihlenen koç başları, tapınağın kuzey kısmında yeni keşfedilen bir depoda, koçlardan boynuzlarının olmamasıyla ayrılan koyunlar, köpekler, yaban keçileri, inekler, ceylanlar ve firavun fareleri gibi diğer mumyalanmış hayvanların kalıntılarıyla birlikte bulundu.

Arkeoloji heyetinin Başkanı Dr. Samih İskender'e göre, koç başlarının antik Mısır'da yaygın bir uygulama olan bir tanrıya adak olarak bırakıldığına inanılıyor. İskender, koçların tapınma ritüellerinde kullanılmasının Ptolemaik dönemde nispeten "duyulmamış" bir şey olduğunu söyledi.

Koç başlarının II. Ramses'e bir "saygı" olarak kullanılmış olabileceğini belirten İskender, bunun da "efsanevi firavunun ölümünden bin yıl sonra bile yüceltilmeye devam ettiğini" gösterdiğini öne sürdü.