Bir devrim olabilir mi? Zeiss, hologram teknolojisini duyurdu

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:08

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:08

Ürettiği optik camlarla tanınan Zeiss, yeni bir teknoloji duyurdu. CES 2024'ten önce duyurusunu yapan şirket, burada hologram ve artırılmış gerçeklik içeriğini şeffaf bir yüzeye yansıtan aynı zamanda otomobillerde göstergelerde kullanılabilecek çok işlevli bir cam icat etti.

HERHANGİ BİR YÜZEYİ EKRANA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Burada bahsi geçen teknoloji ince polimer film, binaların pencereleri, şeffaf ekranlar veya araç camları gibi herhangi bir cam yüzeyini yüzde 92'nin üzerinde şeffaflık sunarak etkileşimli ve dinamik bir ekrana dönüştürebilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Yeni cam teknolojisi, ultra yüksek hassasiyetli optiklerle donatılmış ince, şeffaf bir katman sunuyor. Yüzde 92'nin üzerinde şeffaflığı bulunan bu katman, hologram teknolojisine de göz kırpıyor. Ayrıca, herhangi bir cam yüzeyi isteğe bağlı bir ekrana dönüştürebiliyor.

Zeiss imzalı teknolojinin bir diğer sunduğu şey şeffaf bir kamera olan holocam. Holocam ile gelen ışığı gizli bir sensöre yönlendirmek için kuplaj, dekuplaj ve ışık yönlendirici unsurlardan faydalanıyor.

Bu teknoloji hava kirliliği ve UV maruziyetinin izlenmesi gibi pek çok veriyi toplamak için de kullanılabilir.

Zeiss, bunun yanı sıra CES 2024'te Augmented Reality Head-Up Display'leri de sergileyecek. Bu sürücülerin dikkatini dağıtmadan, önemli bilgilerin ekrandan takip edilmesini sağlayacak.