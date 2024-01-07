5 dakika yüzde 100 şarj: Yeni teknoloji ilk kez Fiat 500e'de kullanılacak

Yayınlanma: 07.01.2024 - 11:43

Güncelleme: 07.01.2024 - 11:43

Stellantis, modüler batarya değiştirme yoluyla yeni bir enerji dağıtım yöntemine öncülük eden Ample şirketiyle ortaklık kurmak için bağlayıcı bir anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklama göre, elektrikli araçlara geçiş için çalışmalarına hız veren Stellantis, gerçekleştirdiği yatırımlar ve işbirlikleriyle grup markalarını desteklemeye devam ediyor.

Stellantis, bu kapsamda Ample şirketiyle anlaştı. Tam şarjlı elektrikli araç bataryasını 5 dakikadan kısa sürede kullanıma sunan elektrikli araç batarya şarj teknolojisinde ortaklık kurmak üzere bir araya gelen iki şirket, Ample'ın modüler batarya değiştirme çözümünü Stellantis elektrikli araçlarına entegre etmek için işbirliği yapmaya karar verdi.

BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE TAM ŞARJ

Batarya değiştirme teknolojisi, batarya değiştirme istasyonuna gelen elektrikli araç müşterisinin, şarjı bitmiş elektrikli araç bataryasını birkaç dakika içinde tam şarjlı bir batarya ile değiştirilmesine olanak tanıyor.

İki şirket, Ample'ın modüler batarya değiştirme teknolojisi uygulamasının Stellantis filosu ve diğer Stellantis platformları ile farklı coğrafyalardaki tüketici taleplerini karşılamak üzere genişletilmesi konusunda da görüşmelerde bulunuyor.

Programın, Stellantis'in Free2move araç paylaşım hizmeti kapsamındaki 100 araçlık Fiat 500e filosu ile 2024 yılında İspanya'nın Madrid kentinde başlaması planlanıyor.

Stellantis'in en çok satan elektrikli aracı Fiat 500e, dünya genelinde satışa sunuluyor.

'ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR'

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Stellantis'in Şarj ve Enerji İş Biriminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ricardo Stamatti şöyle konuştu:

“Ample ile yaptığımız bu ortaklık, Stellantis olarak elektrikli araç müşterilerimize ulaşım özgürlüğü sağlayan tüm çözümleri sunma yaklaşımımıza bir başka örnek. Odaklandığımız diğer projelere ek olarak, Ample'ın modüler batarya değiştirme çözümü, müşterilerimize daha fazla enerji verimliliği, üstün performans ve daha az menzil endişesi gibi önemli avantajlar sağlıyor. Yıldızımız Fiat 500e ile programı başlatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.''

Ample Üst Yöneticisi (CEO) Khaled Hassounah ise konu üzerine şu açıklamayı yaptı:

''Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir etki yaratabilmemizin tek yolu bu. İddialı elektrikliye geçiş hedefleri, elektrikli araç ürün gamı ve kararlı liderliği ile Stellantis hedeflerimize ulaşmada mükemmel bir ortak. Beş dakikadan daha kısa sürede tam şarj bataryalı elektrikli araçlara sahip olmak, elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak. Ortak çözümümüzü dünya genelindeki topluluklara ulaştırmak için Stellantis ile çalışmayı, sabırsızlıkla bekliyoruz.''