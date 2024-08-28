Bir devrin sonu: Instagram'dan yüz filtreleri kaldırılıyor!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:43

Güncelleme: 28.08.2024 - 16:45

Sosyal medyanın ilk çıkışından bu yana bambaşka bir hal aldığı görülüyor. Binlerce platform, farklı özellikler sunuyor ve kullanıcı çekiyor. Meta çatısı altında bulunan Facebook ve Instagram da bunlardan ikisi. İnsanların sosyalleşmek, hayatlarını paylaşmak ya da artık kocaman bir iş ağı haline getirdiği bu platformlarda aktif olarak yüz filtreleri ve AR efektleri yer alıyor.

INSTAGRAM'DA ARTIK DAHA FAZ FİLTRE VE AR EFEKTİ OLACAK

Meta ise bu kullanılan filtreler hakkında bir karar aldı. Bu karara göre üçüncü taraf yüz filtreleri ya da AR efektleri bunları oluşturmayı sağlayan araçlarla birlikte kullanımdan kaldırılacak.

Yeni yapılan duyuruda bu kararın 14 Ocak 2025 tarihinden sonra geçerli olacağı aktarıldı.

Instagram'da platformun olmayan üçüncü taraf yüz filtreleri ve AR efektleri 2017 yılında ilk kez karşımıza çıkmıştı. Platformda, Snapchat'in bu filtre sistemi kopyalanmıştı. Hatta ilk birkaç yıl Snapchat'i geçecek oranda kullanılan bu filtreler sonradan pek çok konuda tartışma yaratmıştı.

Yapılan araştırmalar sosyal medyada vakit geçiren kişilerin yüzde 80'inin kendisini kötü hissettiğini ortaya çıkarttı. NBC24'te yayınlanan haberde çalışmaya katılanların yüzde 61'i güzellik filtreleri kullanmanın gerçek hayattaki görünümleri hakkında kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olduğunu söylüyor.

Meta'nın bu kararı almasında hangi sebebin yattığı bilinmiyor ancak platformda yalnızca kendi filtrelerinin kullanılmasına imkan sunacak.