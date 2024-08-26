Meta eylüldeki etkinliğinde neler tanıtacak?
Meta, eylül ayında Meta Connect adını verdiği bir etkinlik düzenleyecek. Peki bu etkinlikte şirket neler tanıtmayı hedefliyor?
Meta yeni etkinliği için gün sayarken, etkinlikte nelerin tanıtılabileceğine yönelik bilgiler ortaya çıktı. Meta Connect etkinliğinde şirket karşımıza sanal gerçeklik başlığının yeni modeli Quest 3S'yi çıkartacakken aynı zamanda, Orion adının verileceği yeni bir artırılmış gerçeklik başlığının ön gösterimini yapacak. En azından o yönde söylentiler bulunuyor.
META'NIN YENİ ETKİNLİĞİNDE SANAL GERÇEKLİK BAŞLIĞI TANITILACAK
Meta daha önce Apple Vision Pro rakibi, La Jolla kod adıyla geliştirilen ve 2027 yılında pazara sunmayı hedeflediği cihazın iptaliyle gündem olmuştu.
Şirketin aynı zamanda holografik başlık tanıtması da gündemde.
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