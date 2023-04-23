Bir uydunun kontrolü tamamen yapay zekaya verildi! İşler karıştı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 07:35

Güncelleme: 23.04.2023 - 07:35

Yapay zekanın tüm işleri ele geçireceği korkusu yayılıyor ve farklı kesimlerden pek çok kişi bu konuda endişeli. Ancak pek çok uzman da, şimdilik bundan korkmamıza pek neden olmadığını söylüyor. Bunun haklı nedenleri tabii ki var ama yeni bir olay, çok daha net bir kanıt sunuyor.

Chip'te yer alan konuya dair araştırmacılar, kısa bir süre önce Dünya hedeflerinin görüntülerini çekmek için bir uydunun kontrolünü bir yapay zekaya verdi ve sonuç pek de bekledikleri gibi olmadı: Uydular, bilim insanlarını şaşkına çeviren ve hiç de mantıklı görünmeyen bir rota izlemeye başladı.

Rapor, çalışmaları South China Morning Post'taki (SCMP) bir yazıda özetlenen, 24 saat boyunca bir uydunun kontrolünü yapay zekaya veren Çin'deki araştırmacılardan geliyor. Araştırmacıların uydunun kontrolünü yapay zekaya devretmesi sonrasında, insan müdahalesi olmadan hareketleri yapay zeka tarafından kontrol edilen uydunun bambaşka bir rota çizmesi, araştırmacıları şaşkına çevirdi. Küçük bir gözlem uydusu olan Qimingxing 1'de serbestçe dolaşan uydu, dikkatini farklı noktalara çevirdi.

Dikkatini Hindistan'da Ganj nehri üzerinde büyük ve antik bir şehir olan Patna'ya veren ve bölgede özel bir ilgi alanı bulan yapay zeka yönetimindeki uydu, araştırmacıları bu alanın önemini düşünmeye itti. Araştırmacılar, yapay zekanın bu seçiminin, Patna'nın 2020'de Çin ve Hindistan arasında meydana gelen ölümcül bir sınır anlaşmazlığı nedeni olduğunu düşünüyor. Ancak yapay zeka bunu neden yaptığını açıklayacak şekilde programlanmadığı için konu şimdilik yoruma açık.

SCMP'ye göre, uydu "Pasifik'te faaliyet gösteren ABD Donanması gemilerine zaman zaman ev sahipliği yapan" bir Japon limanı olan Osaka'yı da incelemiş.

Bildiğimiz kadarıyla ilk kez bir gözlem uydusunun tam kontrolü, belirli komutlar ya da görevler olmaksızın yapay zekaya verilmiş durumda. Yapay zeka, görüntü işleme ve çarpışmadan kaçınma gibi belirli rollerde giderek daha fazla kullanılıyor, ancak şimdilik bunun ötesine geçmiş değil ve araştırmacılar bunun kaçırılmış bir fırsat olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, riskler çok yüksek olduğundan, araştırmacıların tam kontrolü devretmeleri için muhtemelen çok fazla test yapması gerekecek.