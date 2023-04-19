ChatGPT ve yapay zeka, insanların işlerini alabilir mi?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:17

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:17

Teknoloji endüstrisinde yaşanan işten çıkarmaların yanı sıra, ChatGPT’nin yeteneklerini ortaya koyması ile birlikte çalışanların endişe duyduğu şeyler listesine yapay zeka da eklendi.

Challenger, Gray & Christmas’ın bildirdiğine göre, teknoloji endüstrisi bu yılın geride bıraktığımız kısmında, 2022'nin tamamına göre yüzde 5 daha fazla işçi çıkardı. İşten çıkarma oranı, dot-com patlaması nedeniyle teknoloji işten çıkarmaları için en kötü yıl olan 2001'deki iş kaybı rakamlarını geçme yolunda ilerliyor.

İşten çıkarmalar artmaya devam ederken, çalışanlar yalnızca işten çıkarılmaktan değil, aynı zamanda işlerinin tamamen ortadan kaybolmasından da korkuyor. Yakın tarihli bir Goldman Sachs raporu, dünya genelinde 300 milyon işin yapay zeka ve otomasyondan etkilendiğini gösterdi.

Chip'te yer alan haberde insan sermayesi yönetimi yazılımı şirketi olan Beamery'nin kurucu ortağı ve başkanı Sultan Saidov'un görüşlerine yer vereiliyor. Buna göre, ChatGPT ve yapay zeka, çalışanlar arasında korku uyandırmamalı çünkü bu araçlar insanların ve şirketlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olacak.

Saidov “300 milyon işin yapay zeka ve otomasyondan etkileneceği şimdiden tahmin ediliyor" dedi ve devam etti: “Asıl soru şu: Bu, bu insanların işlerini değiştireceği veya işlerini kaybedeceği anlamına mı geliyor? Bence çoğu durumda işler kaybolmaktansa değişecek.”

ChatGPT, insan benzeri yanıtlar oluşturmak için öğrenme modellerini kullanan bir tür GPT aracı ve Saidov, GPT teknolojisinin çalışanların sohbet etmekten daha fazlasını yapmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. Özellikle teknoloji endüstrisinde, belirli işler diğerlerinden daha fazla etkileniyor.

Saidov, teknoloji endüstrisinde tasarımcıları, video oyunu geliştirenleri, fotoğrafçıları ve benzeri işleri muhtemelen tamamen ortadan kalkmayacak işler olarak işaret ediyor. Ancak GPT teknolojisinin, bu rollerin daha fazlasını yaratmasına ve işlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı olacağını söylüyor.

Saidov “Geri dönüp sanayi devrimine bakarsanız, tarımda aniden otomasyona sahip olduğunuzda, bu, çiftçilikte belirli işleri daha az insanın yapacağı anlamına mı geliyordu?” diye soruyor ve cevabı kendi veriyor: “Kesinlikle, çünkü o bölgede çok fazla insana ihtiyacınız olmayacak, ancak bu aynı sayıda insanın farklı işlere yöneleceği anlamına geliyor.” Tıpkı tarihteki benzer eğilimler gibi, üretken yapay zekanın ve diğer yapay zeka teknolojilerinin işyerlerine yaygın bir şekilde dahil edilmesinin ardından yaratıcı işler talep görecek.

Saidov, “Video oyunu geliştiricileri söz konusu olduğunda, dünya çapında yapılan oyunların sayısı yıldan yıla değişmiyorsa, muhtemelen daha az oyun tasarımcısına ihtiyacınız olacak. Ama bir şirket olarak daha fazlasını yaratabilirseniz, o zaman bu teknoloji yapabileceğiniz oyunların sayısını artıracaktır” diyor.

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ChatGPT nedeniyle pek çok yazılım geliştiricisi ve mühendis iş güvenliği konusunda endişeli, bu da bazılarının yeni beceriler aramasına ve üretken yapay zekayı nasıl tasarlayacaklarını öğrenmesine ve bu becerileri özgeçmişlerine eklemesine neden oluyor.

Yapay zeka odaklı bir yetenek edinme platformu olan Ceipal'in CEO'su Sameer Penakalapati, “GPT'nin geliştiriciler ve mühendisler gibi işleri tamamen ortadan kaldıracağını söylemek haksızlıktır” diyor. Ancak bu işler var olmaya devam etse de, GPT ve üretken yapay zeka tarafından görevleri ve sorumlulukları büyük olasılıkla azaltılabilir.

Penakalapati’nin söylediğine göre, iş piyasası söz konusu olduğunda özel olarak GPT ile daha geniş anlamda üretken yapay zeka arasında yapılması gereken önemli bir ayrım bulunuyor. GPT, kalıpları öğrenmek ve sonuçlar sağlamak için tasarlanmış matematiksel veya istatistiksel bir modelken, üretken yapay zekanın diğer biçimleri bir adım daha ileri giderek, kalıplara ve öğrenmelere dayalı olarak farklı sonuçları yeniden yapılandırabilir ve neredeyse bir insan beynini taklit edebilir.

Penakalapati, bir insanın üretmesinin günler veya haftalarca sürebileceği şeylerin GPT tarafından çok daha kısa sürede ortaya çıkartılabileceğini söylüyor.

Ancak, geliştirme ve mühendislik rolleri işyerinde bu araçlara hızla uyum sağlarken, araçların tamamen insanların yerini almasının imkansız olacağını da belirtiyor. Büyük olasılıkla, bir yazılım parçası oluşturmak için gereken geliştiricilerin ve mühendislerin sayısında bir azalma göreceğiz.

Penakalapati “İster yazdığınız bir kod parçası olsun, ister kullanıcıların yazılımınızla nasıl etkileşime girdiğini test ediyor olun, ister yazılım tasarlıyor ve bir renk paletinden belirli renkleri seçiyor olun, sürece yardımcı olmak için her zaman birine, bir insana ihtiyacınız olacak” diyor.

Şu anda çalışanların Microsoft Excel veya Microsoft Word gibi araçlara sahip olmadıkları bir zamanı hatırlayamadıklarını vurgulayan uzmanlar, bazı açılardan bakıldığında AI ve GPT araçlarının da benzer bir rol alacağını ve gelecekte bunların olmadığı bir iş dünyasının hayal edilemeyeceğini belirtiyor.

Özetle, yapay zeka şimdilik insan iş gücü için bir tehdit değil ve aksine, bir yardımcı olarak değerlendirilebilir. Yapay zeka sayesinde işler kolaylaştıkça, daha fazlasını üretme imkanı bulacağız ve bunu da mevcut iş gücü ile yapabileceğiz.