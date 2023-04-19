NATO'dan yeni hamle: Yapay zeka alarmı

NATO tarafından yapay zekalar hakkında yeni bir açıklama geldi. NATO yapay zekaları kontrol altına almak için çalışmalara başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:21
NATO'dan yeni hamle: Yapay zeka alarmı
Abone Ol google-news

Son dönemlerde birçok yapay zeka ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan yapay zekalar ülkelerin de dikkatini çekti.

NATO tarafından 18 Nisan'da düzenlenen silahsızlanma konferasında, yapay zekalar ile ilgili bir açıklama yapıldı. 

"BASİTÇE SAYIP SINIRLAYAMAYIZ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından "Belirli bir ülkenin sahip olduğu yapay zeka algoritmalarının ve araçlarının sayısını, füzeler ve savaş başlıklarında olduğu gibi basitçe sayıp sınırlayamayız" dedi.

NATO, yapay zekaların askeri alanda sorumluluk bilinciyle kullanılması gerektiğini ve bunun için ortak evrensel standartların geliştirilmesini vurguladı.

Ayrıca NATO yapay zeka teknolojilerinin kullanım ilkleri üzerinde çalışma başlattığını açıkladı.

Stoltenberg, yapay zeka çalışmalarında Çin hükümeti ile de anlaşmak istediklerini söyledi.  


NATO Yapay zeka yapay zeka tehlikesi

İlgili Haberler

ChatGPT ve yapay zeka, insanların işlerini alabilir mi?

ChatGPT ve yapay zeka, insanların işlerini alabilir mi?
Yapay zeka modeli insanlığı yok etmek için plan yapmaya başladı

Yapay zeka modeli insanlığı yok etmek için plan yapmaya başladı
Uzmanlar kişiye özel ilaç geliştirmek için yapay zeka kullanıyor

Uzmanlar kişiye özel ilaç geliştirmek için yapay zeka kullanıyor

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler