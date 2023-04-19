NATO'dan yeni hamle: Yapay zeka alarmı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:21

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:21

Son dönemlerde birçok yapay zeka ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan yapay zekalar ülkelerin de dikkatini çekti.

NATO tarafından 18 Nisan'da düzenlenen silahsızlanma konferasında, yapay zekalar ile ilgili bir açıklama yapıldı.

"BASİTÇE SAYIP SINIRLAYAMAYIZ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından "Belirli bir ülkenin sahip olduğu yapay zeka algoritmalarının ve araçlarının sayısını, füzeler ve savaş başlıklarında olduğu gibi basitçe sayıp sınırlayamayız" dedi.

NATO, yapay zekaların askeri alanda sorumluluk bilinciyle kullanılması gerektiğini ve bunun için ortak evrensel standartların geliştirilmesini vurguladı.

Ayrıca NATO yapay zeka teknolojilerinin kullanım ilkleri üzerinde çalışma başlattığını açıkladı.

Stoltenberg, yapay zeka çalışmalarında Çin hükümeti ile de anlaşmak istediklerini söyledi.