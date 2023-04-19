NATO'dan yeni hamle: Yapay zeka alarmı
NATO tarafından yapay zekalar hakkında yeni bir açıklama geldi. NATO yapay zekaları kontrol altına almak için çalışmalara başlayacak.
Son dönemlerde birçok yapay zeka ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan yapay zekalar ülkelerin de dikkatini çekti.
NATO tarafından 18 Nisan'da düzenlenen silahsızlanma konferasında, yapay zekalar ile ilgili bir açıklama yapıldı.
"BASİTÇE SAYIP SINIRLAYAMAYIZ"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından "Belirli bir ülkenin sahip olduğu yapay zeka algoritmalarının ve araçlarının sayısını, füzeler ve savaş başlıklarında olduğu gibi basitçe sayıp sınırlayamayız" dedi.
NATO, yapay zekaların askeri alanda sorumluluk bilinciyle kullanılması gerektiğini ve bunun için ortak evrensel standartların geliştirilmesini vurguladı.
Ayrıca NATO yapay zeka teknolojilerinin kullanım ilkleri üzerinde çalışma başlattığını açıkladı.
Stoltenberg, yapay zeka çalışmalarında Çin hükümeti ile de anlaşmak istediklerini söyledi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- 'Seçime kadar çık açıkla seni insan içine çıkarmam'
- Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü
- Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya göndermesi
- Akşener ilk kez konuştu
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- Özge Borak kimdir, nereli, kaç yaşında?