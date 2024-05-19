Bir zamanların Spotify'ı Winamp açık kaynak kodlu oluyor
Medya oynatıcısı Winamp programı, açık kaynak kodlu olarak sunulacak.
Winamp, 1997'de sunulmuş olsa da 2000'lerin başında en popüler dönemini yaşadı. Pek çok kişinin en çok kullandığı uygulamalardan biri olan Winamp için mobil uygulama dahi sunulmuştu. Varlığını az kullanıcısıyla devam ettiren Winamp, için yeni bir açıklama yapıldı.
WINAMP GERİ DÖNÜYOR
Winamp CEO'su Alexandre Saboundjian, 24 Eylül 2024'te Winamp'ın açık kaynak kodlu hâle getirileceğini duyurdu.
Bu uygulamanın bütün kaynak kodlarının açıklanması ve herkesin kullanımına açık hale getirileceğini gösteriyor. Şirket hem Winamp'ı geliştirmek hem de tekrar kullanıcı sayısını artırmak istiyor.
Saboundjian konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Bu karar, dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı memnun edecek. Ortak noktamız yeni mobil oynatıcılar ve diğer platformlar olacak. Temmuz ayının başında yeni bir mobil oynatıcı yayınlayacağız. Yine de Windows'ta yazılımı kullanan ve binlerce geliştiricinin deneyimlerinden ve yaratıcılığından yararlanacak on milyonlarca kullanıcıyı unutmak istemiyoruz. Winamp yazılımın sahibi olarak kalacak ve resmi sürümde yapılacak yeniliklere karar verecek."
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