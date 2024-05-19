Bir zamanların Spotify'ı Winamp açık kaynak kodlu oluyor

Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:00

Güncelleme: 19.05.2024 - 11:00

Winamp, 1997'de sunulmuş olsa da 2000'lerin başında en popüler dönemini yaşadı. Pek çok kişinin en çok kullandığı uygulamalardan biri olan Winamp için mobil uygulama dahi sunulmuştu. Varlığını az kullanıcısıyla devam ettiren Winamp, için yeni bir açıklama yapıldı.

WINAMP GERİ DÖNÜYOR

Winamp CEO'su Alexandre Saboundjian, 24 Eylül 2024'te Winamp'ın açık kaynak kodlu hâle getirileceğini duyurdu.

Bu uygulamanın bütün kaynak kodlarının açıklanması ve herkesin kullanımına açık hale getirileceğini gösteriyor. Şirket hem Winamp'ı geliştirmek hem de tekrar kullanıcı sayısını artırmak istiyor.

Saboundjian konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: