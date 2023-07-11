Winamp geri döndü! Mobil taraf için sevindiren duyuru

Bir dönemin en popüler müzik uygulaması olan Winamp, Android ve iOS cihazlara geldi. Yapılan duyuruda uygulamada, yeni tasarım ve özellikler yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:57
Winamp geri döndü! Mobil taraf için sevindiren duyuru
Abone Ol google-news

Spotify ve Apple Music gibi mobil tarafı domine eden uygulamalardan yıllar önce özellikle çevrim dışı müzik dinlemeye odaklanan Winamp vardı. Winamp, eski popülerliğini kaybettikten sonra uygulama mağazalarından da kaldırılmıştı.

Twitter'da resmi hesaplarından açıklama yapan geliştiriciler, Android ve iOS kullanıcıları için sınırlı sayıda kişiyle beta test modunu kullanıma açtıklarını duyurdu.

5 Temmuz'da yapılan duyuru şu şekildeydi:

 

Temmuz ayının başında akıllı telefonlara geri dönün uygulamada diğer uygulamalardan ayrılan yönler var. Örneğin bağımsız sanatçıların hayranları eğer isterlerse onlara ayda 1 dolar ödeyebilecekler. Yani bir nevi bağış sistemi benimsenmiş olacak.

Uygulamada karışık çalma listesi oluşturmanın yanı sıra podcast dinleme ve radyo istasyonlarına ulaşım gibi hizmetler de olacak.

Tam sürümün ilerleyen günlerde karşımıza çıkması bekleniyor.


Winamp Winamp mobil uygulama

İlgili Haberler

App Store tarafı için de zam geliyor! İşte detaylar

App Store tarafı için de zam geliyor! İşte detaylar
Apple'da zam yağmuru devam ediyor! Fiyatlar tekrar arttı

Apple'da zam yağmuru devam ediyor! Fiyatlar tekrar arttı
Android'in logosu değişti!

Android'in logosu değişti!

En Çok Okunan Haberler