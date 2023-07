Winamp geri döndü! Mobil taraf için sevindiren duyuru

Spotify ve Apple Music gibi mobil tarafı domine eden uygulamalardan yıllar önce özellikle çevrim dışı müzik dinlemeye odaklanan Winamp vardı. Winamp, eski popülerliğini kaybettikten sonra uygulama mağazalarından da kaldırılmıştı.

Twitter'da resmi hesaplarından açıklama yapan geliştiriciler, Android ve iOS kullanıcıları için sınırlı sayıda kişiyle beta test modunu kullanıma açtıklarını duyurdu.

5 Temmuz'da yapılan duyuru şu şekildeydi:

Exciting news: The Winamp Android & iOS apps are now in closed beta testing with limited seats



