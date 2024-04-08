iPhone kullanıcıları Apple Music'i mi Spotify'ı mı daha çok kullanıyor?

Yayınlanma: 08.04.2024 - 03:19

Güncelleme: 08.04.2024 - 03:21

Consumer Intelligence Research Partners'ın (CIRP) yeni bir raporu, Apple Music’in Spotify’a göre ne kadar popüler olduğuna yönelik bir bakış sağlıyor. Özel olarak iOS kullanıcılarına odaklanan bu rapor, ABD Adalet Bakanlığı’nın akıllı telefon pazarında yasa dışı tekel sahibi olduğu iddiasıyla Apple’a karşı açtığı son anti tröst davası düşünülürse özellikle ilginç bir öneme sahip. Bu dava, kısmen Apple’ın tekel gücünü Spotify gibi rakiplerin zararına kullandığını iddia ediyor.

iOS KULLANICILARI ARASINDA APPLE MUSIC'E EN YAKIN RAKİP SPOTIFY

Chip'in aktardığı habere göre CIRP’nin bulgularında, iOS kullanıcılarının yüzde 41’i şu anda Apple Music aboneliğine sahip. Buna karşılık kullanıcıların yaklaşık yüzde 30’u Spotify abonelerinden oluyor. Pandora One da yüzde 10’luk kullanıcı tabanıyla üçüncü sırada. Başka bir deyişle Spotify, Apple kullanıcıları arasında oldukça sağlam bir konumda bulunuyor. Bu da Apple'a yöneltilen tekelcilik iddialarına şüphe düşürüyor.

Spotify, diğer pek çok büyük şirket gibi, Apple’ın App Store politikası hakkındaki düşüncelerini yıllardır açık bir şekilde eleştiriyor. Örneğin geçtiğimiz ay, AB’nin Apple’a kendi müzik hizmetini rakiplerine göre ön plana çıkarttığı iddiasıyla 2 milyar dolar para cezası vermesini coşkuyla karşıladı. AB kararında, Apple’ın müzik alanındaki rekabeti boğduğu iddia ediliyordu.

Apple, geçtiğimiz ay Spotify ile olan çekişmesini olağandışı şekilde coşkulu bir basın bülteni yayınladı.

Apple, diğer şeylerin yanı sıra Spotify’ın Apple cihazlarında 119 milyardan fazla kez indirildiğini veya güncellendiğini belirtti ve bu şekilde kendini korumaya çalıştı:

“Bugün Spotify, Avrupa'nın müzik akışı pazarında yüzde 56’lık bir paya sahip (en yakın rakibinin iki katından fazla) ve Apple’a, onları dünyanın en tanınmış markalarından biri haline getirmeye yardımcı olan hizmetler için hiçbir ücret ödemiyor. Başarılarının büyük bir kısmı App Store’un yanı sıra Spotify’ın uygulamalarını oluşturmak, güncellemek ve dünyanın dört bir yanındaki Apple kullanıcılarıyla paylaşmak için kullandığı tüm araç ve teknolojilerden kaynaklanıyor. Ancak bu resmin sadece bir kısmı çünkü dijital müzik pazarı Avrupa’da kesinlikle bir patlama yaşadı. Şirketler yeni müşteriler için rekabet ediyor. Tüketicilerin seçebileceği birçok seçenek var. Ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 160 milyon abone vardı - 2015'te 25 milyon olan abone sayısı, yıllık yüzde 27’lik şaşırtıcı bir büyüme oranıyla genişledi. Google, Amazon, Deezer, SoundCloud ve Apple gibi şirketler her gün müşteriler için rekabet ediyor ancak Spotify zirvede yer alıyor.”

CIRP raporu, Apple’ın yenilikçiliği boğduğu yönündeki iddiaları tartışmalı bir şekilde sorguladığı için ilginç bir konuma sahip. Apple’ın kendi platformundaki müzik akışı uygulamalarında yüzde 50’lik bir pazar payına bile sahip olmamasından dolayı, iOS’ta oldukça makul bir konuma sahip gibi gözüken Spotify’ın iddialarına farklı bir bakış açısı getiriyor.