Birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeler sıralandı

Polonya'daki Wrocław Üniversitesi'nden bilim insanları, birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeleri sıraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:35
Birbirini en çok seven çiftlerin yaşadığı ülkeler sıralandı
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45 ülkeden katılımcının partnerlerine karşı duygularıyla ilgili anket doldurduğu araştırmada çiftlerin birbirine en aşık olduğu ülke Macaristan olarak belirlendi.

Anketlerde "Partnerimi sadece görmek bile beni heyecanlandırıyor", "Partnerimden önemli ölçüde duygusal destek alıyorum" ve "Benim için partnerimle ilişkimden daha önemli bir şey yok" gibi ifadeler yer aldı.

Independent Türkçe'de yer alan araştırmada katılımcılardan bu cümlelerin kendileri için ne kadar doğru olduğunu belirtmeleri istendiği aktarılıyor. Verilen cevaplar doğrultusunda araştırmacılar ülkeleri 9 üzerinden puanlandırdı.

TÜRKİYE 37. SIRADA YER ALIYOR

Macaristan, 7,94'lük ortalama "aşk puanıyla" listenin başında yer alırken, onu 7,88'er puanla Malezya ve Portekiz izledi.

Bulgulara göre en mutsuz çiftler, 6.49 puan alan Pakistan'da yaşıyordu.

Araştırmada Türkiye'de İstanbul ve İzmir olmak üzere iki ilden katılımcı yer aldı. Türkiye 7,29 puanla 37. sıraya yerleştirildi.

Araştırmacılar, bir çiftin mutluluğuyla ülkelerin gelişmişlik seviyesi arasında ilişki olduğunu kaydetti.

Anketlere 9 bin 474 kişi katıldı. Bu kişilerin yaşadığı ülkelerin gelişmişlik seviyesinin belirlenmesi için de  Dünya Modernleşme Endeksi ve İnsani Gelişme Endeksi gibi veriler toplandı.

İki endeks de yoksulluk, sağlık, altyapı ve ekonomik refah seviyelerini ölçmeye yarıyor.

Hakemli bilimsel dergi Scientific Reports'ta yayımlanan araştırma makalesine bu yüzden, "Modernleşme, kolektivizm ve cinsiyet eşitliği 45 ülkede aşk deneyimlerini etkiliyor" adı verildi.

Makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

Bulgularımız, modernleşme süreçlerinin aşk deneyimlerini etkileyebileceği hipotezini belli oranda destekliyor.

Araştırmada Birleşik Krallık ve Kanada yer almadı.


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