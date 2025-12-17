Black Desert, Steam'de ücretsiz hale geldi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 19:37:00
Haber Merkezi
Popüler MMORPG oyunu olan Black Desert, 18 Aralık'a kadar ücretsiz olarak kullanıcıların kütüphanesine eklenebiliyor.

Ücretsiz oyun vermesiyle bilinen Epic Games'in aksine Steam'de ücretsiz oyun hediye edilmesi sık yaşanan bir durum değil. Yeni habere göre ilk olarak 2014 yılında çıkan Steam'e ise 2018 yılında gelen Black Desert oyunu artık ücretsiz. Oyun, 18 Aralık Türkiye saatiyle 21'e kadar ücretsiz kullanıcı kütüphanesine eklenebilecek. 

Black Desert, MMORPG oyunu ve hem PVE hem de PVP oynanabiliyor. 

Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 (8. nesil), AMD Ryzen 5 2000 serisi
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 Super
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
