OpenAI ve Amazon 10 milyar doları aşacak bir anlaşma yapabilir

17.12.2025 19:15:00
OpenAI ve Amazon arasında 10 milyor doları aşabilecek bir anlaşmanın yapılabileceği ortaya çıktı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre adını açıklamak istemeyen bir kaynak OpenAI'ın Amazon ile 10 milyar dolar ya da daha fazlasına yönelik potansiyel bir anlaşma için görüşmeler yaptığını belirtti. CNBC'nin aktardığına göre anlaşma yapay zeka çiplerinin kullanımı konusunda gerçekleşiyor. Amazon'un kendi geliştirdiği yapay zeka çiplerinin görüşmenin ana başlığı olduğu aktarıldı.

AMAZON YAPAY ZEKA TARAFINDA DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Amazon 2015 yılından bu yana yapay zeka donanımlarını geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Inferentia 2018'de Trainium çipleri ise bu yılın aralık ayında tanıttı.

OpenAI, daha önce ekim ayında yeniden yapılanmasını tamamlamış ve Microsoft ile bir ortaklık kurduğunu resmen duyurmuştu. Hatırlatmak gerekirse Microsoft, 2019 yılından beri OpenAI'ı destekliyor ve açıklanana göre 13 milyar dolardan fazla da yatırım yaptı. 

Amazon ise bir diğer yapay zeka odaklı çalışmalar yapan şirket Anthropic'e 9 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. Microsoft ise şirkete 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu Nvidia ise Anthropic'e 10 milyar dolara kadar çıkabilecek bir yatırımın sinyallerini vermişti. 

